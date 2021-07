Fernando de Haro: "Sánchez no puede nadar en agua limpia con los socios que tiene"

Audio

Comienza la cuarta semana de julio y estamos con un oído puesto en las olimpiadas de Tokio, donde el calor es inhumano, y con otro oído puesto en los datos del COVID. Esta tarde veremos si se confirma claramente la tendencia a la disminución de contagios, no el descenso, sino el menor ritmo de aumento. Tenemos ya dos medallas, baloncesto.

En las últimas horas ha sido muy sonado como ha nadado el equipo de relevos de Estados Unidos, en la prueba de 400 metros libres. Ha tenido el tiempo mejor de todos los tiempos con bañador textil, no vale ya lo de los monos impermeables. Dicen los que saben de esto que en esa prueba es fundamental nadar en agua limpia, hay que ponerse por delante del resto para evitar los remolinos, las corrientey y las olas que forman los otros nadadores. Las turbulencias son malas para los nadadores y para los políticos.

Parece haber confirmado hoy el barómetro de GAD 3 para ABC, una encuesta fiable, no como otras. Sánchez, a pesar del cambio drástico en la composición de Gobierno, no ha conseguido remontar en intención de voto. Hasta octubre del año pasado Sánchez mantenía una intención de voto similar a la de las elecciones de noviembre de 2019. Desde ese mes comenzó a bajar. Toda la operación de fulminar a Redondo, a Calvo y cinco ministros más pretendía coger algo de fuelle. De momento no lo ha conseguido. Se mantiene ligeramente por encima del 25 por ciento, tres puntos por debajo del PP que podría gobernar con el apoyo del PSOE. Desde que cambió su Gobierno Sánchez ha tenido que nadar en aguas turbulentas, la mayor turbulencia la declaración de inconstitucionalidad de su primer estado de alarma. Y las turbulencias, de momento, no cesan.

El Tribunal de Cuentas amplió el plazo para los avales que deben presentar los líderes independentistas que están siendo investigados por una posible malversación. El plazo acaba esta noche. El Tribunal de Cuentas tiene que decidir si el aval presentado directamente por el fondo creado por la Generalitat, vale. Y si no vale, se le embargarán bienes, a investigados como Junqueras, Mas o Puigdemont. En Moncloa temen una decisión independiente que dificulte su relación con ERC. No son los únicos remolinos entre los que nada el Gobierno. A partir del 2 de agosto, el Gobierno iniciará con el Govern una serie de comisiones bilaterales. En septiembre está previsto que se reanuden las reuniones de famosa mesa bilateral. Puigdemont y su gente ya está diciendo que la mesa no vale para nada.

Sánchez no puede nadar en agua limpia con los socios que tiene.