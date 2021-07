Fernando de Haro: "Sánchez necesita atacar a los populares con tanta rotundidad como ha hecho hoy"

Audio

Sánchez ha cambiado de asesores en Moncloa pero sigue esperando que los españoles creamos que el hecho de que sea el presidente del Gobierno es haber tenido una gran suerte en la tómbola de la política. Esta mañana ha hecho su tradicional balance antes de que comiencen las vacaciones del verano. Ha escogido un momento muy oportuno cuando los datos de la EPA reflejan una intensa creación de empleo. Sánchez ha pintado un país de luz y de color.

El presidente ha hablado de la vacunación que es ciertamente exitosa, pero ha dicho muy poco o nada de esta quinta ola que afortunadamente parece haber entrado en una fase de meseta, pero que vuelve a presionar los hospitales, las UCIS y ha elevado el número de muertos en la última semana a cerca de 200. Una quinta ola tan mal gestionada como las otras en las que las CAS intentan como pueden poner freno al virus sin herramientas. Sánchez que es un hombre presumido ha presumido de muchas cosas en la comparecencia de esta mañana. De haber convocado más conferencias de presidentes que nadie, claro nadie tuvo que hacer frente a una pandemia, y ha alardeado de que ser el capitán del diálogo en esas conferencia de presidentes.

Lo que no ha contado el presidente, es que eso que el llama diálogo en un caso es cesión y en otro amenaza. En el caso del PNV Sánchez ha conseguido que Urkullu vaya a la conferencia de presidentes después de darle 220 millones más al año 220 M más al año para País Vasco al darle la gestión de tres nuevos impuesto y el aumento de deuda. A Lo que Sánchez llama diálogo, es exigirles a las CAS que voten a favor del reparto de los fondos europeos con la amenaza de perder cuota en ese reparto si no aceptan el reparto.

El presidente en la despedida del curso ha subrayado el gran impulso reformador de su Gobierno. No ha hablado claro de la descalificación al Constitucional, de la presión a los jueces que toman decisiones que no le gustan, de la presión al Tribunal de Cuentas, de los indultos a los líderes del proces que no se han arrepentido de lo que ha hecho.

En ese balance del curso Sánchez ha tenido especial interés en cargar contra el PP, en hacer oposición de la oposición.

No, no en esto el presidente no tiene un mundo de luz y de color. Insistentemente las encuestas señalan que el PP está delante del PSOE que podría gobernar con el apoyo de Vox, que a pesar de haber cambiado buena parte de su Gobierno, su intención de voto sigue en el 25 por ciento, seis puntos por debajo del PP. Por eso necesita mucha propaganda, por eso necesita atacar a los populares con tanta rotundidad como ha hecho hoy.