Fernando de Haro: "La salida de Carmen Calvo y de Iván Redondo certifica la voluntad del presidente de mutar"

El sábado, remodelación de Gobierno y hoy, tomas de posesión. Ha corrido el descontento y la crítica poco veladas al jefe, a Sánchez. Celáa e Iceta se han marchado diciendo que se han quedado a medias. Ábalos, no solo no ha dedicado una sola mención a Pedro Sánchez, también se ha lamentado de haber sidocabeza de turco. Carmen Calvo si ha tenido un buen perder.

La remodelación del Gobierno ha sido profunda. Sánchez busca algo que es habitual en él: dejar atrás la que considera una personalidad política superada para adquirir una nueva identidad. Lo hizo tras perder la secretaría general del PSOE en 2016 (el hombre contra el aparato), lo hizo al presentar la moción de censura (aliado de nacionalistas e independentistas), como candidato en las elecciones generales de 2019 (convencido constitucionalista) y como presidente del Gobierno en 2020 (coaligado con Podemos y socio, de nuevo, del independentismo).

Desde octubre del año pasado, la tendencia de la intención de voto del PSOE venía cayendo. Entonces estaba en un 29 por ciento, ha descendido por debajo del 26 por ciento. Una tras otra, todas las encuestas sitúan al PP con tres puntos de ventaja y con opciones de gobernar con el apoyo de Vox. necesita cambiar la tendencia de forma drástica de aquí a que concluya la legislatura. La remodelación del Ejecutivo que ha hecho nos explica cómo quiere hacerlo. No cambia el equipo económico porque lo esencial para ganar las próximas elecciones es consolidar la recuperación.

No toca a los ministros de Podemos, con lo cual sus planes de momento pasan por la estabilidad en la coalición. Saca del Ejecutivo a Carmen Calvo, que había sido la que más resistencia había opuesto a Podemos. La salida de Carmen Calvo, de Iván Redondo y de José Luis Ábalos, certifica la voluntad del presidente de mutar, de nuevo, de identidad. Ya no le sirve Redondo, el hombre que le ayudó a convertir la política en un acto de propaganda. No le perdona sus errores con la moción de censura de Murcia y la derrota estrepitosa del PSOE en Madrid, donde en realidad él mismo era el candidato frente Ayuso. Redondo, además de equivocarse, quizás tuvo demasiada ambición y quiso ser más que ministro. Por eso el nuevo Ministro de Presidencia Feliz, Bolaños, le ha lanzado una puya a Redondo.

En cualquier caso al prescindir de ese núcleo duro (Calvo, Redondo, Ábalos), Sánchez aparentemente busca más apoyo en la estructura del PSOE. Aunque, en realidad, los nuevos ministros y su nuevo jefe de gabinete, Oscar López, tienen un peso político muy escaso. Dicho de otro modo, el cambio consiste en un nuevo Sánchez que es el mismo y que es más presidencialista que antes. Hay quien dice que casi todos los movimientos de Sánchez se explican por una herida narcisista no cerrada. Todos tenemos heridas narcistas, hay quien las convierte en método.