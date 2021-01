Fernando de Haro: "Robles movió a la UME cuando se lo pidió Almeida mientras Sánchez corrió a hacerse la foto"

Audio

Filomena ha provocado que los más pobres, los que duermen en la calle, los que sufren la pobreza energética sean los que más sufran. Además, rescatamos cuáles han sido las importantes declaraciones del vicepresidente segundo de Dreechos Sociales.

Subida de la luz, tercera ola, residencias. Solo ha hablado la vicepresidencia segunda a través de Belarra. La secretaria de Estado para la Agenda 2030 Asens (Podemos), en un asunto que no le interesa nada o poco a los españoles, la investigación. Cuando no se hace ideología no se ocupa.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. La ministra de lo que importa, la ministra que ha movido a la UME cuando se la ha pedido el alcalde, la que puso a los soldados a trabajar en las residencias. A la Ume corrió Sánchez a hacerse una foto. Aquí necesitamos más políticos más dedicados a las necesidades, mientras se produce más división en el Gobierno.

Lo único que si pone de acuerdo a los socios del Gobierno es la prisa por controlar los jueces.

Robles niega "broncas" con Marlaska por el despliegue de la UME en Madrid: "Ha habido una coordinación al máximo"

Robles ha insistido en que en la gestión del temporal por parte del Ejecutivo no ha habido "un problema de broncas" entre ministros. "No hay que buscar polémicas donde no las hay. Todos tenemos la obligación de hacerlo lo mejor posible", ha sostenido.

"Le puedo asegurar que soy sincera y cuando algo no me gusta lo digo. Le puedo asegurar que desde el viernes a las diez de la noche estuvimos en contacto Grande-Marlaska el presidente y yo misma para la activación en mi caso concreto de la UME", ha señalado Robles, que ha insistido en que la colaboración entre departamentos ha sido total.