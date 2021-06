Fernando de Haro: "El referéndum de la reforma del Estatut no es el que quiere Junqueras"

Audio

Sánchez estaba teniendo una buena semana. La carta de Junqueras renunciando al menos de momento a un referéndum unilateral y reconciendo el rechazo de la mitad de los catalanes a la declaración de independencia de 2017, le ponía las cosas más fáciles. Más fáciles para convencer al 61 por ciento de los españoles que rechazan los indultos, más fáciles para desalentar la manifestación, la nueva manifestación del trifachito en Colón este fin de semana.

Le iba bien a Sánchez, incluso ayer en Argentina le cogió un buen punto a sus argumentos: ya no descalificó a los que se mostraban contrarios a los indultos llamándoles vengativos sino que se mostro empático, esto es fundamental ser empático: cogió el punto porque dijo comprender a los que se oponen a los indultos. Así mejor, Pedro, comprensivo con la gente-gente que se opone a la gran solución.

Iba bien la semana, hasta hace unas horas. La ministra Belarra ha hablado. La ministra Belarra que va a ser la sucesora de Iglesias al frente de lo que queda de Podemos y es tan radical como Iglesias. Y por eso ha argumentado, que hombre, si va a haber indultos, que se venga Puigdemont de Waterloo y que pelillos a la mar.

Que se venga Puigdemont, total solo ha querido montar una secesión y lleva años fugado de la justicia, tampoco es para tanto. Las declaraciones de Belarra le amargan la semana a Sánchez. Tienen lógica política, pero son una aberración jurídica. Tienen lógica política porque si se concede el indulto a quien no está arrepentido como Junqueras.

"NO SE MUESTRA ARREPENTIDO"

Junqueras en su carta no se muestra arrepentido, reconoce que muchos no entendieron lo que hizo, si se concede indulto a quien no se arrepiente porque no se va a conceder a Puigdemont. La idea de Belarra de que Puigdemont se venga y pelillos a la mar tiene lógica política, la lógica de no castigar a los protagonistas de una secesión. Pero es una aberración jurídica si Puigdemont viene antes de que se reforma el deleito de sedicción presupone que los jueces se van a estar quietecitos y no van a detener a Puigdemont.

Si Puigdemont llega después de que se reforme el delito de sedicción estaríamos ante un abuso de derecho: la reforma del código penal para beneficiar a ciertas personas, para beneficiar a Sánchez.

Llevaba una buena semana Sánchez hasta que hace unas horas, ha aparecido el varios medios, en el Mundo, en el Confidencial, que La Guardia Civil intervino a ERC un plan para forzar los indultos y reactivar la vía unilateral. Entre la información encontrada en el teléfono móvil del ex cargo de ERC Xavier Vendrell tras su detención en octubre pasado los agentes han encontrado un documento que sería una nueva "hoja de ruta' del independentismo que consistiría en debilitar al Estado y apostar por la unilateralidad.

¿Ha cambiado Junqueras desde octubre o nos vuelve a engañar? El único referéndum posible en Cataluña es el que ha propuesto hace unas horas Illa, efecto Illa, sin efecto.

Illa ofrece el único referéndum posible en nuestra Constitución, un referéndum de la reforma del Estatut. Ya ha habido dos en la democracia. Pero ese referéndum no es el que quiere Junqueras.