Fernando de Haro: "¿Reconocerá en algún momento Sánchez el error de haberlos indultado demasiado pronto?"

Empezamos la segunda quincena de julio con la tasa de incidencia disparada, con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. En algunas comunidades, los contagios han vuelto al ritmo de febrero y las hospitalizaciones han vuelto a subir. Durante las dos últimas semanas, la tendencia se ha invertido drásticamente. Las comunidades siguen, con las herramientas que tienen, intentando volver a las restricciones. El Gobierno de Sánchez no comparece, está muy ocupado en cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma.

Vamos empezando a entender la obsesión que tiene el Gobierno por criticar la sentencia: por lo que sabemos, el texto de la sentencia dice en uno de sus pasajes que el Gobierno quiso limitar derechos sin decirlo. Sin una legislación adecuada para hacer frente a la pandemia que el Gobierno no quiso impulsar, cada vez más comunidades están recurriendo al toque de queda selectivo. La justicia lo avala en Cataluña y lo piden en Navarra y Extremadura. Por fin alguien ha reconocido que las cosas se han hecho mal. Lo ha reconocido Josep María Argimon, el consejero de sanidad de Cataluña después de que, la comunidad ha comunicado este viernes un récord diario de 9.416 contagios de covid.

Ya podía en algún momento Carolina Darias decir que fue un error levantar la obligación de la mascarilla, ya podría reconocer Sánchez que otra vez, dio por terminada, demasiado pronto, la desescalada. El consejero de Sanidad reconoce errores, quienes no reconocen errores son el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, el expresidente, Carles Puigdemont, el exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se han reunido este viernes en Elna (Francia) bajo el lema "lo volveremos a hacer, lo haremos juntos y lo haremos mejor".

"El Estado español no querría que estuviéramos aquí ni vernos juntos. No hay prisiones para parar tanta dignidad. No desfalleceremos hasta conseguir la república", si los indultados dicen que lo volverán a hacer, ¿Reconocerá en algún momento Sánchez el error de haberlos indultado demasiado pronto?