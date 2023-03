Fernando de Haro: "En realidad, ni Gómez ni Miñones son especialistas en los temas de su ministerio"

Audio

El olor de las lágrimas disminuye la agresividad en los seres humanos. ¿Quién puede haber dicho esta frase? La repito: el olor de las lágrimas disminuye la agresividad en los seres humanos. ¿La frase la ha dicho un poeta, un soldado del frente de Ucrania, un psicólogo? ¿Quién la ha dicho? El olor de las lágrimas disminuye la agresividad en los seres humanos. Pues la ha dicho un biólogo, el sueco Bill S. Hansson, al que hoy entrevistan en 'La Vanguardia' y que es el director del Instituto Max Planck de Ecología Química.

Las lágrimas huelen y nos hacen menos agresivos. Tenemos en este tiempo una relación un poco extraña con las lágrimas y con los sentimientos. Las lágrimas y los sentimientos para nosotros o lo son todo o no son nada. Un día nos parece que las lágrimas y los sentimientos son los que deben decidir todo en nuestra vida y al siguiente tenemos la sensación de haber caído en una mermelada sentimental y buscamos algún gurú o algún coacher profesional que de algo de consistencia a nuestra vida. O todo o nada. Seguramente se trata de saber a qué huelen las lágrimas, o sea, qué nos quieren decir las lágrimas, qué nos quieren decir los sentimientos, los sentimientos no pueden estar a los mandos, pero sin sentimientos no hay quien conduzca.

A estas horas nos resulta fácil imaginar cuáles son los sentimientos de Héctor Gómez y José Manuel Miñones. Estarán contentos los dos, son nuevos ministros de España. Héctor Gómez, de Industria y Comercio, sustituye a Reyes Maroto, que se va a hacer campaña en Madrid, y José Manuel Miñones, que sustituye a Carolina Darias en Sanidad. Sánchez los ha presentado como los mejores ministros posibles.

En realidad, ni Gómez ni Miñones son especialistas en los temas de su ministerio. Los dos son políticos de profesión y su nombramiento responde a las necesidades de Sánchez. Héctor Gómez fue durante unos meses portavoz del PSOE en el Congreso y lo quitaron porque comunicaba poco o nada. Sánchez cambió a un canario por otro para reforzar el partido en las islas. Lo mismo sucede con Miñones.

Sánchez no ha hecho una crisis de Gobierno, no ha sacado a los ministros quemados. Marlaska, Belarra, Montero... ¿Por qué? Porque quiere y porque puede. Muy ilustrativa la encuesta de GAD3. Como dijo Arrimadas en el debate de la moción de censura, Sánchez las ha hecho pardas, todavía no se ha corregido la 'Ley del si es sí' y se siguen rebajando las penas, todavía no se ha cerrado el escándalo del Tito Berni, y la encuesta de GAD 3 dice que Sánchez sigue teniendo mucha popularidad, tiene un 24 por ciento de popularidad. El PP y Vox sumarían mayoría absoluta, pero el PSOE no pierde intención de voto respecto a otoño. De hecho, sube un punto. Y Sánchez es más preferido como presidente del Gobierno que Feijóo- Feijóo tiene por delante todavía mucho trabajo si quiere ser el nuevo presidente del Gobierno.