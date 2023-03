Fernando de Haro: "El problema es que la reforma no garantiza el futuro de las pensiones"

Audio

Antes de que la academia se hiciera la moderna , antes de que supiéramos que "Todo a la vez en todas partes" iba a ser la ganadora de los Oscars, muchos espectadores estadounidenses decidieron comprar un souvenir que retrata un momento de la película. La película, que es un buen lío no nos ha gustado a los españoles. Pero ha hecho mucha taquilla en Estados Unidos.

La película cuenta la historia de una mujer de mediana edad que se casó en China y que vive en California. Su hija se llama Joy. Los personajes viajan por diferentes universos y en un momento dado llegan al universo de las rocas. Uno de los personajes, se convierte en una piedra con ojos de plástico y pide perdón por lo que ha hecho. Y el otro personaje, que también es un piedra le contesta que se limite a ser una roca. la piedra con ojos de plástico ha salido de la pantalla para convertirse en un souvenir ha causado furor.

Quizás los espectadores se sienten identificados con el personaje, se lamentan de lo que han hecho mal, quieren no sentirse culpables, quieren que alguien les diga que no deben preocuparse, que en el mundo de las rocas ni se siente ni se padece, ni se sufre, ni se disfruta. Quiero ser una vaca para dedicarme a rumiar, quiero ser una piedra para rodar y rodar, Rigoberta Bandini decía que quería ser una perra para que la sacaran a pasear y para vivir en armonía y libertad. Ya sabemos que solo es una forma de hablar. No estamos dispuestos a renunciar a la libertad, aunque tengamos que cargar con el peso del error. No estamos dispuestos a renunciar a la insatisfacción porque es la otra cara de la satisfacción.

Dentro de media hora, tenemos importante reunión de Gobierno y agentes sociales para la cuestión de las pensiones. La ministra de Hacienda, Montero, no comprende cómo los empresarios rechazan una reforma que va a permitir que los nietos se compren sus zapatilla de deporte con las pensiones de sus abuelos.Pues lleva razón la ministra, si la reforma garantizase el futuro de las pensiones no tendría sentido que los empresario se opusieran. El problema es que precisamente no garantiza el futuro de las pensiones.

Los que saben de esto, por ejemplo, Fedea ha hecho un cálculo de cuanto van a subir los ingresos y cuanto van a subir los gastos de las pensiones. Según Fedea dentro de 25 años habrá en el sistema mucho más gasto que ingresos, habrá 52.000 millones de euros de hoy de diferencia entre los gastos y los ingresos. Eso supone que habría que destinar más de la mitad de la recaudación del IRPF a pagar las pensiones. Eso significa más déficit, más deuda, un futuro bastante más complicado para nuestros hijos. Estamos hipotecando aún más el futuro de nuestros hijos.