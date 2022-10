Fernando de Haro: "Es probable que la inflación siga alta y el Gobierno continúe recaudando mucho"

Audio

Era un oyente de este programa y cuando nos equívocábamos nos corregía con mucha discreción. Había sido colaborador de esta casa Era un gran científico, un gran universitario, un convencido de que España necesita mejor educación y más investigación. Te estoy hablando de César Nombela. Era un hombre comprometido con la vida, muy sabio, muy informado, siempre había leído lo último, había sido catedrático, rector, presidente del CSIC. Era un hombre entrañable, me hablaba de uno de sus nieto que tenía problemas de salud. Pero, sobre todo, era un hombre que entendía la vida como vocación. ¿Quién nos va a corregir ahora César? Descansa en paz. Hasta siempre.

A mi las que me gustan son las pintas, las alubias pintas. Y me gusta con el caldo muy espeso, tan espeso que se pueda comer con tenedor.

Si las alubias son del año no hace falta ponerlas a remojo la noche anterior. Pero no te puedes fiar porque en muchos envases del supermercado mezclan las del año y otras y si no están a remojo se quedan duras.

En realidad hacer un buen plato de alubias o de habichuelas como las llaman en mi tierra es fácil. Solo hay que ponerlas a fuego lento con agua durante horas con un poco de laurel una cabeza de ajo y el avío que se le quiera poner: chorizo, un poco de tocino, la morcilla siempre al final.

No es conveniente meter la cuchara para removerlas porque se rompen. Es mejor mover la cacelora de adelante a atrás. Las judías pintas, como todas las legumbres, tienen carbohidratos de lenta absorción y con mucha fibra. Las legumbres eran baratas, lo siguen siendo, según como se mire porque en el último año han subido un 18 por ciento. Hace unas horas hemos conocido los detalles de la subida de precios del mes de septiembre. La inflación sigue muy alta en el 8,9 por ciento, pero, pero desde hace dos meses se está doblegando la curva. Sigue alta pero el ritmo de aumento disminuye. La subida de precios se ha trasladado ahora, sobre todo a los alimentos. Destaca el encarecimiento de las legumbres y hortalizas, leche, quesos y huevos, y la carne. ¿Y cómo estamos, cómo estamos realmente? Porque si uno escucha al Gobierno estamos en el mejor de los mundos y si uno escucha a la oposición estamos en el peor de los mundos. Lo más probable es que la inflación siga alta durante bastante tiempo a pesar de que se hayan subido los tipos de interés. El Gobierno seguirá recaudando mucho, mucho. Hasta hace unas semanas las subidas pactadas de los salarios privados era moderada, un 2,6 por ciento. Eso significa que los asalariados privados están perdiendo capacidad adquisitiva y también evitando una segunda vuelta de la inflación. Otra cosa son los pensionistas y los funcionarios.

Como ganamos menos, estamos gastando menos y eso se nota en que la economía se desacelera. En medio del lío mundial y europeo tenemos algunas cosas buenas. No es bueno el dato de paro. Pero sí tenemos todavía dinero ahorrado de la pandemia. También son buenos los fondos netx generaation. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Alemania va a entrar en recesión, seis meses de crecimiento negativo. Pero en principio España no tiene por qué entrar en recesión aunque va a crecer muy poquito.