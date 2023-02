Fernando de Haro: "¿Por qué hay colas en el Banco de España? Porque ha subido el precio del dinero"

Audio

Sammy Fabelman es un niño que vive en Arizona tras la II Guerra Mundial. Sammy está hipnotizado por la magia del cine, un día va al cine y ve la imagen de un tren que se estrella y entonces él quiere hacer algo parecido. Y decide estrellar el tren eléctrico que le regaló su padre, Sammy se convierte en un joven cazador de imágenes con un talento nato para contar historias.

Al mirar a través del visor de la cámara, parece estar protegido del caos y de los múltiples accidentes que suceden en su vida y en la de su familia. Te estoy hablando de la última película de Spielberg que se estrena dentro de unos días y que se titula 'Los Fabelman'. El guión es en gran medida autobiográfico y cuenta la infancia de Spielberg. Tiene 7 nominaciones a los Oscar. Ahora que Spielberg se ha decidido a contarnos parte de su vida ha confesado que utiliza la cámara como un escudo para protegerse de la realidad. El mundo está lleno de escudos para protegerse de la realidad, y la inmensa mayoría de esos escudos, por no decir todos, no generan ni capacidad artística ni inventiva ni creatividad. Los escudos para protegerse de la realidad suelen guenerar guetos, fortalezas asedidas, castillos protegidos con bastiones. Por más que se empeñe uno, no escudo que consiga resistir frente a la realidad. No hay escudo que aguante. Ni escudo que merezca la pena, la realidad es siempre el mejor sustento.

Aquí cerca de la Cope, está el Banco de España, y estamos viviendo un fenómeno singular, hay colas para comprar letras del Tesoro.

¿Por qué hay colas en el Banco de España? Primero qué son las letras del Tesoro. Las letras del tesoro es deuda del Estado, quien compra letras del Tesoro le está haciendo un prestamo al Estado que se lo devuelve con un intereses fijo pasados entre tres meses y un año. Es un producto de inversión, los bonos y obligaciones del Estado son iguales pero a largo plazo. O sea, estamos hablando de un producto de inversión con una rentabilidad fija a corto plazo.

La bolsa tiene rentabilidad variable. Las letras del Tesoro a doce meses ofrecen una rentabilidad del 3%. O sea que esa rentabilidad ha subido porque ha subido el precio del dinero, han subido los tipos, ha subido el euribor, ha subido el precio del dinero, y el Estado nos paga más por su deuda. Hace apenas unos meses, la rentabilidad de las Letras del Tesoro no superaba el 1% y ahora se acerca al 3%. ¿Por qué hay colas? Primero porque una rentabilidad del 3 por ciento es una buena rentabilidad. Mientras que en un depósito, para un año, el más rentable está en el 3.

Las opciones más baratas, en todo caso, son la de acudir a las oficinas del supervisor o hacerlo a través de la página web del Tesoro, con comisiones estipuladas previamente. El sistema lleva días sin responder porque no se ha podido asumir la demanda.

¿Los españoles tenemos todavía ahorros? Los españoles nos hemos comportado de un modo extraño con la subida de los precios. Hemos perdido un 5 por ciento de capacidad adquisitiva pero el año pasado se incrementó el gasto de consumo.

El revés de la medalla es que el margen de crecimiento basado en el ahorro acumulado se ha agotado, al menos en nuestro país, algo que ya se refleja en el fuerte retroceso del gasto en consumo en el cierre del año