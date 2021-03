Fernando de Haro: "La política española es un salón del oeste"

Audio

Hay que hablar bajito porque hacer crónica y análisis de la actualidad política española es como trasladarse al lejano oeste, lo que cuenta es quien desenfunda primero, quien es más astuto para romper lealtades, en cualquier momento empieza la ensalada de tiros

Ahora, parece que han dejado de disparar, aprovechamos la pausa para hablar de cosas importantes: le ha costado al Gobierno porque ha habido como siempre un enfrentamiento interno, pero hoy por fin se han aprobado los 11.000 millones de ayudas, lo importante es que 7.000 millones son en ayudas directas.

Cuidado que vuelven los tiros. La moción de censura presentada por sorpresa en miércoles tras un acuerdo de Ciudadanos y el PSOE, fraguada en Moncloa, con la que Arrimadas sancionaba una ruptura del acuerdo con el PP, había dejado al presidente murciano Lopez Miras tumbado, casi muerto. Pero como en las mejores películas, en las mejores series, López Miras todavía tiene tres balas en el tambor de su pistola, y él casi muerto, las ha disparado.

Las tres balas, son tres de los seis diputados, Isabel Franco, Francisco Alvarez y Valle Miguélez, que ya no van a votar a favor de la moción de censura.

Después de este último giro de guión López Miras está más vivo que nunca, la moción de censura va a fracasar, Arrimadas posiblemente queda herida de muerte, la marca Ciudadanos estigmatizada por la deslealtad Isabel Díaz Ayuso ríe a carcajadas, el PSOE se enfrenta en Madrid a unas elecciones que no supo preparar con Gabilondo como candidato, Sánchez e Iván Redondo se quedan, de momento con una jugada fracasada, como la Illa en Cataluña.

Hoy en el salón del oeste que es la política española los jodidos son Arrimadas y Sánchez y el encantado es Casado que se frota las manos con la opa que la va a lanzar a los naranjas. Tan jodidos están en Moncloa que la portavoz Montero nos ha contado en la rueda de prensa que el objetivo de la moción de censura era conseguir la estabilidad.

¿Son los tres diputados de Ciudadanos que van a votar unas tránsfugas? Otra cosa es que el partido exija lealtad. ¿La obligación de lealtad de los diputados decae cuando su conciencia o su convicción no coinciden con el partido? 15 diputados del PSOE en 2016 pensaron que sí, que no podían ser leales a lo que había decidido su partido y votaron no en vez de abstenerse en la investidura de Rajoy. Entre esos 15 diputados que entonces no fueron leales a lo decidido por su partido, una es presidenta del Congreso, Batet, por decisión de Sánchez otra, Margarita Robles, es ministra de Defensa, por decisión de Sánchez.