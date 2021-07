Fernando de Haro: "Plus Ultra es todo menos una empresa estratégica"

Audio

Lo hemos contado aquí en ‘La Tarde’ de COPE. En febrero España era el único de los grandes países de la UE que no había dado ayudas directas para las empresas, para facilitarles la situación creada por el Covid. 50.000 millones de Alemania, 13.500 de Francia o 7.500 de Italia. El Gobierno decidió corregir y aprobó las ayudas de 7.000 millones que solo iban a ser para unos pocos sectores.

También te lo hemos contado aquí, esas ayudas están llegando con mucha dificultad por los requisitos, por lo poco ágiles que son las convocatorias. Por eso, porque las empresas española han tenido pocas ayudas, es especialmente sangrante las ayudas aprobadas por el Gobierno para la aerolínea Plus Ultra.

Plus Ultra se vio beneficiada por una ayuda de 53 millones de euros del fondo de rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, este fondo está reservado para apoyar a empresas "estratégicas".

Plus Ultra es todo menos una empresa estratégica, salvo por sus vínculos con Venezuela y el chavismo. Plus Ultra aporta menos del 1% de las conexiones aéreas en España. Plus Ultra acumula pérdidas desde su nacimiento en 2011, con 47% del capital en manos venezolanas.

El lío de Plus Ultra lo destapaba hace cuatro meses el periódico digital Voz populi y desde entonces se convirtió en un calvario para el Gobierno. ¿Por qué cuando no había ayudas Plus Ultra tenía ayudas? Si era una empresa muy poco relevante y nunca había sido rentable.

El fulminado exministro Ábalos siempre negó que las ayudas a Plus Ultra se dieran porque él lo había indicado. Lo negó hasta que pudo. El pasado 15 de marzo que hubiera existido intervención del Ministerio en el rescate con 53 millones de la aerolínea. Posteriormente, que existía un informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, pero que "no fue decisivo"; y, finalmente, ha admitido este martes que también hubo un segundo informe de su Dirección General de Aviación Civil,

En esta situación PP, Vox interpusieron recursos ante la justicia. La jueza frena el rescate a Plus Ultra y suspende de forma cautelar un pago de 34. Ahora comprendemos mejor el cese de Ábalos, y ahora comprendemos sus palabras antes de hacer el traspaso de poderes.

Ábalos al marchar dejaba claro que era el cabeza de turco. Una decisión así probablemente no la toma un ministro de trasporte. ¿Por qué el Gobierno quiso favorecer una aerolínea vinculada al chavismo? No es la pregunta más oportuna para un Sánchez de viaje por Estados Unidos para promocionar la economía española.