Fernando de Haro: "Nos vamos de puente, quien se vaya, bajo una ducha escocesa"

Empieza el puente de Todos los Santos y de los difuntos. Muchos visitarán las tumbas de los seres queridos. Todas las lápidas, tengan lo que tengan escrito, lanzan un mensaje a los vivos. Sed dichosos. No es fácil. Ya lo dicen los buenos raperos.

Kase.O lo dice en 'Triste', uno de sus temas más conocidos: dice que se tuerce, que se hunde, que se derrumba el mundo en el que vive, dice que llora y tiene miedo. No es el único. Dos investigadores, uno de Estados Unidos y otro británico, han analizado las letras de 150.000 canciones escritas y cantadas entre 1965 y 2015. Es llamativo porque en este período de tiempo la palabra amor ha ido desapareciendo de esas letras y tienen mucha más presencia las palabras negativas, por ejemplo la palabra tristeza. En realidad, no sé si la palabra tristeza es negativa. Hay una tristeza negativa, la tristeza negra, desesperanza. Y otra tristeza buena, la que nos permite no conformarnos, no desesperarnos, seguir buscando.

Nos vamos de puente, quien se vaya, bajo una ducha escocesa. La ducha escocesa produce sensaciones contradictorias porque hace caer sobre la piel agua caliente y agua fría a la vez. Nos vamos de puente con una noticia buena y una mala. En realidad las dos noticias son buenas, según cómo se mire. Este mes de octubre ha bajado la factura de la luz y en menor medida la del gas. La guerra en Ucrania no se acerca a su final. Pero estamos teniendo temperaturas muy altas y las instalaciones de almacenamiento de gas de la Unión Europea, las reservas, están completas. Ha habido días este mes en los que el gas ha tenido precios negativos.

Es una situación transitoria, pero de momento ha servido para que la presión de la inflación disminuya, durante el mes que acaba los precios han subido poco más del 7 por ciento. La curva de los precios sigue bajando. Los precios no suben tanto, pero la economía pierde velocidad de crecimiento. Durante el verano, nuestra economía prácticamente se quedó estancada. Los españoles hemos recortado drásticamente nuestros gastos por la subida de la cesta de la compra y por las subida de las hipotecas. Las alzas del Euribor han provocado que las hipotecas a tipo variable hayan subido anualmente una media de 2.700 euros al año. Es mucho dinero.

En circunstancias normales, que la economía se estanque es una mala noticia, pero en este caso no lo es tanto. Precisamente eso es lo que está buscando el Banco Central Europeo con la subida de los tipos de interés, que gastemos menos para que bajen los precios. Si al final la economía española se estanca durante seis meses pero eso permite bajar la inflación, no sería tan grave. El problema es que este equilibrio no está garantizado. Por eso es esencial agilizar la llegada de los fondos europeos. La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, aseguraba hace unas horas que no tiene ni idea de en qué nos estamos gastando el dinero.

Eso no es ducha escocesa, eso es ducha de agua helada.