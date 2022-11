Fernando de Haro: "Algún mérito tiene Biden porque no ha suscitado el mismo rechazo de Obama"

Audio

En la Antigua Roma no siempre se habló latín, o no solo se habló latín, tambien se habló etrusco. Corría el año 250 a.C., cuando a unos kilómetros de Florencia se construyó un santuario que estuvo mucho tiempo en pie. Era un santuario con baños. 300 o 400 años después, cuando Roma ya era imperio, alguién llevó a ese santuario una estatua de bronce de un efebo perfecto en sus formas. El santuario se selló en el siglo V d.C., y desde entonces, el efebo y 24 estatuas han estado esperando, hasta que ahora han sido descubiertas en el pueblo de San Casciano.

El efebo representaba, seguramente, a alguien real, a un muchacho en la adolescencia. Puede parecer que el efebo de San Casciano ha conseguido el gran sueño de la antigüedad, y no solo de la antigüedad: la inmortalidad. Pero no conocemos el nombre del modelo. Si lo supiéramos, ¿habría conseguido el efebo la inmortalidad? Los antiguos querían evitar que sus vidas se convirtieran en un rayo entre dos nadas con grandes hazañas asociadas a su nombre. Augusto, César, Alejandro... ¿Sabes tú quiénes fueron, qué hicieron? Y esos son los más famosos. El resto de griegos y romanos han quedado condenados al olvido. ¿Cuánto dura el recuerdo de un bisabuelo? El recuerdo llega al presente, en el mejor de los casos como una sombra, como un efebo sin nombre. ¿Entonces?

Ya sabemos que cuando Trump dice que ha pasado algo, lo más probable es que haya pasado lo contrario. El expresidente de los Estados Unidos, desde su mansión en Florida, ha anunciado que ha sido una noche con resultados increibles para los republicanos. Ha dicho eso porque es lo que necesitaba para ser el candidato republicano a las próximas elecciones presidenciales. Ayer se celebraron las elecciones de medio término en USA. No se ha producido la marea roja que se esperaba. En Estados Unidos es al contrario que aquí, el rojo es el color de la derecha. Y tú dirás, '¡y a mí qué me importan las elecciones en USA!'. A ti y mí nos interesa que no haya una nueva guerra comercial como la que hubo cuando Trump no era presidente. No nos convendría el nacionalismo proteccionista porque eso significa que suben los precios. No nos convendría que Estados Unidos, militarmente, dejara de apoyar a Europa y no se comprometiera en la guerra de Ucrania. Y eso es lo que podría hacer Trump. No ha habido marea republicana en las elecciones de medio término. El senador republicano Graham Weaver lo ha reconocido en la FOX, que es la televisión de los republicanos.

Todavía no ha acabado el recuento y no está claro quién va a tener mayoría en el Senado. Republicanos y demócratas están empatados. Se esperaba que los republicanos arrasaran en la Cámara de Representantes y, de momento, los republicanos llevan la delantera. Pero faltan por escrutar los estados de Georgia, Nevada, Wisconsin y Arizona. Hay que repartir todavía más de 60 escaños en la Cámara. Si al final los republicanos ganan en la Cámara de Representantes, pero no arrasan, en realidad es como si hubieran perdido. Y, ¿qué significa eso? Significa que algún mérito tiene Biden porque no ha suscitado el mismo rechazo de Obama. La victoria de Trump tiene que ver mucho con la gestión polarizada de Obama. Significa que ya no está tan claro que Trump tenga que volver a ser candidato. Suena mucho Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida, que sí ha arrasado.