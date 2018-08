"No sabemos si en este viaje del Presidente Sánchez, en su gira por Latinoamérica, se ha llevado las gafas de sol. Esas con las que posó a lo Kenedy en junio. De momento los propagandistas de Moncloa han tenido el bendito pudor de no mostrarnos al presidente ni corriendo por el Palacio de la Moneda ni reunido con sus colaboradores a bordo de nuestro Air Force One. Menos mal. Con gafas de sol o sin ellas, parece que el viaje le ha sentado bien al presidente que en su primera rueda de prensa ha defendido que la defensa de Llarena es una cuestión de Estado".

"Sánchez también ha dicho que hay que investigar a los Mossos por su actuación en lo de los lazos amarillos. Estamos encantados con este viaje, a lo mejor mañana Sánchez asegura que no se puede abusar del decreto ley, a lo mejor anuncia que lo del Valle de los Caidos ha sido un error y que es absurdo remover el pasado, a lo mejor asegura también que es un disparate haber entregado RTVE a Podemos, a lo mejor se acuerda de que prometio en el debate de investidura: convocar elecciones. No se sabe lo que puede pasar en un viaje".

También ha tenido un hueco para analizar el sistema de pensiones en España:

"Dedicamos tanto tiempo a las fruslerías, dedicamos tantas energías a subrayar lo que nos separa que nos ponemos manos a la obra para trabajar en los problemas de verdad que tiene España. Y uno de esos problemas, y muy gordo, es el sistema de pensiones. En España todavía hay pensiones que están por debajo de los 400 euros y es evidente que con 400 euros al mes no se puede vivir. Los pensionistas, los abuelos, han sido decisivos durante la crisis y lo siguen siendo. Han mantenido a mucho hijos. Pero hay que ser claros: nuestro sistemas de pensiones tiene que ser reformado para ser sostenible, la manta es pequeña y si tiramos de ella para arriba dejamos los pies desnudos. Rajoy, antes de la moción de censura, se cargó su reforma de las pensiones. Aprobó una subida según del 1,6 por ciento en el presupuesto y el presupuesto de Sánchez es el de Rajoy. Eso ha provocado que en agosto el gasto de pensiones se ha disparado. La deuda de la Seguridad Social hasta junio es de casi 35.000 millones de euros. El asunto es demasiado serio como para que el actual Gobierno le quite hierro. No se va solucionar solo con unA tasa Google o con impuestos especiales. Nuestros mayores necesitan protección, nuestros jóvenes necesitan futuro".