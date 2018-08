Fernando de Haro: "A lo mejor Sánchez anuncia que lo del Valle de los Caídos ha sido un error"

Tiempo de lectura: 1



No sabemos sin este viaje del Presidente Sánchez, en su gira por Latinoamérica, se ha llevado las gafas de sol. Esas con las que posó a lo Kenedy en junio. De momento los propagandistas de Moncloa han tenido el bendito pudor de no mostrarnos al presidente ni corriendo por el Palacio de la Moneda ni reunido con sus colaboradores a bordo de nuestro Air Force One. Menos mal. Con gafas de sol o sin ellas, parece que el viaje le ha sentado bien al presidente que en su primera rueda de prensa ha defendido que la defensa de Llarena es una cuestión de Estado.