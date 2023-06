Fernando de Haro: "Los socialistas, con la ayuda del PP, han frenado un frente independentista"

Audio

Rita Messmer es una terapeuta suiza que entre sus pacientes tiene a un niño de once años. El niño es perfectamente normal. Solo tiene un problema, sigue usando pañales a los once años. Y usa pañales a esa edad simplemente porque nunca había aprendido a ir al baño solo. Los profesores suizos cada vez se encuentran más a menudo con este problema. Los padres siguen poniendo a sus hijos con pañales para dormir durante el fin de semana, para poder dormir hasta más tarde, o durante el día porque van de excursión.

El problema es sin duda de los padres, para educar bien hay que dejarle espacio a los hijos. Pero lo de Suiza y lo de los pañales es una buena metáfora de este mundo en el que vivimos. Tendríamos que ser la generación más independiente y cada vez nos ahogamos más en dependencias tóxicas. Lo del pañal es tóxico. Oscilamos entre dependencias tóxicas y pretensiones de autonomía absoluta.

"Los socialistas, con la ayuda del PP, han frenado un frente independentista"

Hace unos minutos he participado en una entrevista que le hemos hecho en TRECE a Javier Trias, el hombre de Puigdemont para el Ayuntamiento de Barcelona, que se ha quedado este sábado sin ser alcalde por un acuerdo entre socialistas, populares y comunes. Le he querido preguntar a Javier Trias si comparte la posición del jefe de su partido Puigdemont. Le he recordado que Puigdemont le ha apoyado en la campaña y él lo ha negado.

Trias me ha querido explicar que este video no era un apoyo de Puigdemont.

Trias me ha dicho que no apoya la secesión de Puigdemont, pero que rechaza la opresión del marco definido por PP y PSOE. El marco es la Constitución del 78. Esta breve conversación pone de manifiesto lo importante de lo que ha sucedido este fin de semana, en la constitución de los ayuntamientos: PP y PSOE han tomado algunas decisiones que han roto la tradicional división de bloques de la política española. Los votos del PP han servido para que Barcelona no tenga un alcalde independentista y para que Vitoria no tenga un alcalde de Bildu. Los votos de los socialistas navarros han servido para que Pamplona no tenga un alcalde de Bildu. Los socialistas, con la ayuda del PP, han frenado un frente independentista.

Tras el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, parece que los socialistas se han dado cuenta de que buena parte de los votantes de izquierda y de derecha no consideran normal un pacto con Bildu.