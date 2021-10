Fernando de Haro: "Los presupuestos son un proyecto, porque necesita 21 diputados más"

Audio

Esta tarde vamos a tener, con toda probabilidad, una buena noticia. España va a estar en riesgo bajo de Covid, por debajo de los 50 puntos de incidencia. Antes de que se confirme esa noticia, esta tarde ya hemos ido volviendo a una vida casi normal. Esperemos que la quinta ola haya sido la ultima.

La buena noticia, como siempre, tiene peros. Esta situación ha sido posible por la masiva vacunación de los españoles. Pero en el resto del mundo, la gente-gente de los países pobres está muy poco vacunada. Para que empiece a acabarse la pandemia hay que acelerar la vacunación en América Latina y en África. Eso se puede solucionar en seis meses.

Estamos en riesgo bajo, estamos volviendo a la normalidad. Somos como esos enfermos que han atravesado un periodo o un trance en el que han estado al borde de la muerte. En ese período esos enfermos han tenido la lucidez de reconocer que estar vivo es un extraño milagro, han mirado la vida con los ojos lúcidos de quien pende de un hilo. Y luego vuelven a una normalidad en la que todo se da por descontado. No queremos ni por asomo más pandemia, pero sí tenemos nostalgia de esa mirada lúcida de quien se sorprende con cada amanecer.

El Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de presupuestos. No son los presupuestos. Es el proyecto de presupuestos. Para sacar adelante las cuentas del año que viene el Gobierno necesita, además de los diputados de Podemos y del PSOE, 21 diputados más.

La subasta va a continuar. La ministra Montero, como acabamos de oír, ha presentado las cuentas como los presupuestos de la recuperación justa. Ya nos ha dicho Cáritas, que hasta este momento la política del Gobierno no ha generado una recuperación justa, que hay dos millones más de pobres severos. Tampoco estos presupuestos parece que vayan a solucionar ese problema. Ni ese ni otros.

El proyecto de presupuestos está hecho, como todo presupuesto, de ingresos y de gastos. En este caso los presupuestos incluyen el mayor gasto público de la historia. El Gobierno ha presumido de ello. Sube el sueldo de los funcionarios un 2 por ciento, las pensiones más del 2 por ciento.

El Gobierno también estima que tendrá ingresos récord, porque suma los 27.000 millones de Europa y una recaudación muy alta. Y ese es el problema, los presupuestos están hechos con unas previsiones económicas que no son realistas. El Gobierno no ha modificado sus previsiones después de la gran rebaja que hizo el INE. Si hay mucho gasto y menos ingresos, ¿qué pasa? Que se dispara el déficit, por encima del 5 por ciento este año Bruselas no nos va a tirar de las orejas, pero el año que viene si. Nos exigirá reducir ese déficit y habremos gastado la última bala para gastar mucho y habremos gastado mal.

Hasta hace pocos días, la ministra de Economía aseguraba que no se iban a subir impuestos. Pero por exigencias de Podemos, este presupuesto si incluye subida de impuestos, un tipo mínimo del 15 por ciento en sociedades.

La ministra de Hacienda dice que subir impuestos es lo más vanguardista que hay. Pero lo cierto es que los países de nuestro entorno no están subiéndolos. La subida del tipo de sociedades exigida por Podemos, encima, solo va a suponer unos ingresos de 400 millones. Tenemos lo peor de una subida de impuestos: asusta a los inversores, y no tenemos lo mejor de una subida de impuestos: no aumenta la recaudación.

Esto es solo el principio, ahora hay que convencer a 21 diputados más.