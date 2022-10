Fernando de Haro: "Los Presupuestos están sufriendo un auténtico bombardeo de los expertos económicos"

Audio

En Washington han prohibido las propinas en los bares. Ya están prohibidas las propinas en siete estados. En Estados Unidos las propinas son socialmente obligatorias porque los salarios de los camareros son bajos. El cliente completa el sueldo. La decisión puede tener algún fundamento para que algunos dueños de negocios de restauración no exploten a sus clientes. Pero hombre, de ahí a prohibir las propinas.

En España, hasta hace unos años, era costumbre dejar propina pero dicen que ahora solo uno de cada diez clientes se estira. La propina va cayendo en desuso porque ya pagamos con tarjeta casi todo. Ya no tenemos ni un euro ni unos céntimos para darle al pobre del semáforo. Como no pagamos más que con tarjeta, le sonreímos más al pobre del semáforo, pero con eso no come. Como no tenemos monedas, no dejamos propina. Yo no he dejado nunca o casi nunca propina. Pero ahora que las van a prohibir, voy a empezar a dejar propina.

Ya sé que el camarero tiene un contrato, ya se que sus derechos están reconocidos. Pero prohibir las propinas supone imponer que dos personas nos relacionemos solo según lo que pone en un contrato en o el Estatuto de los Trabajadores. La ley y los contratos hay que cumplirlos, pero la vida no son solo contratos. Aunque solo sea por eso, voy a empezar a dejar propina.

La furgoneta con el proyecto de Presupuesto ha llegado esta mañana una hora antes que la ministra Montero. Ha habido que esperar. Lo de hoy es uno de esos momentos de liturgia democrática: el Gobierno presenta en el Congreso su proyecto de ley de presupuestos. Antes la furgoneta llegaba con tochos y tochos de papel. Ahora con un disco duro portátil es suficiente.

Desde que el proyecto de presupuesto fue aprobado el martes en el Consejo de Ministros, está sufriendo un auténtico bombardeo, no de la oposición, sino de los expertos económicos. Ayer era el Banco de España el que le decía al Gobierno que la economía española no iba a crecer por encima del 2 por ciento el año que viene. Esa es la estimación del Gobierno. Hoy es el BBVA el que rebaja aún más su previsión, solo un uno por ciento. Esto parece una subasta a la baja. Las previsiones desmontan el discurso del Gobierno, pero Sánchez desde la Coruña, reunido con el primer ministro alemán, Scholz, insiste en que ellos gobiernan para la clase media.

Gobiernan para la clase media de los pensionistas y de los funcionarios, que está bien. Pero los que no son ni pensionistas ni funcionarios se quedan a dos velas. La ministra de Hacienda, después de que le hayan sacado los presupuestos de la furgoneta ha subrayado que las cuentas son las cuentas para los pobres.

Este ha sido un mantra del Gobierno desde hace tiempo, ellos no son como el PP, ellos trabajan para los pobres.

La salida de la crisis en la época de Rajoy ciertamente no redujo, incremento de hecho la desigualdad, en España. Pero Sánchez lleva cuatro años en el Gobierno y uno de cada tres españoles están en riesgo de exclusión. Uno de cada tres. Uno de cada tres españoles no puede afrontar un pago imprevisto. Uno de cada siete no se puede pagar la calefacción. El Ingreso Mínimo Vital ha sido un fracaso por su mala gestión. La desigualdad aumenta.