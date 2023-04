Fernando de Haro: "Los de Podemos dicen que la okupación no es un problema"

Audio

No ocurre nada y lo contamos inmediatamente. En la cafetería en la que suelo comer antes de empezar el programa he visto una escena que me ha llamado la atención. Una señora, no era una jovencita, ha puesto un café cortado junto a la ventana, le ha hecho una foto con su móvil y ha empezado a enviar la foto en sus aplicaciones de mensajería y en sus redes sociales. No ocurre nada y lo contamos inmediatamente. Esta podría ser la frase que explica la mayoría de las fotos que tenemos en el teléfono.

Hay otra versión más grave aún: no ocurre nada y lo cuentan inmediatamente sabiendo que es una mentira. La cadena de televisión conservadora de Estados Unidos FOX mintió asegurando que Dominion, una empresa de recuento de votos, había manipulado los resultados de las presidenciales. Fox ha reconocido la mentira y ha pagado casi 1.000 millones de dólares por no ser condenado.

Pasan cosas, un café cortado también puede ser un gran acontecimiento. Y entonces sí está justificado y es necesario contarlo inmediatamente. El problema seguramente es que pasan cosas y no nos enteramos de que pasan.

Sobre la Ley de Vivienda: "Casi todo el mundo sabe que alquilar no sería tan caro si hubiera más pisos en alquiler"

Alquilar es caro. No te cuento nada nuevo. Y es tan caro que los que tienen que pagar un alquiler dedican una media del 43 por ciento del salario a pagar el alquiler. Después de pagar el alquiler queda poco sueldo.

Y casi todo el mundo sabe que alquilar no sería tan caro si hubiera más pisos en alquiler, por eso Sánchez habla ahora de aumentar las viviendas en alquiler. En España hay en este momento más de 4 millones de viviendas vacías que no se alquilan. El tope al precio de los alquileres no ha favorecido que esas viviendas salgan al mercado. Y la regulación que va a incluir la nueva ley de vivienda sobre la okupación va a provocar que muchos propietarios no se animen.

En este momento, desokupar una vivienda okupada, si no es vivienda habitual, requiere de un procedimiento muy largo. Este jueves se vota la ley de vivienda y, si sale adelante, serán aún más difícil desokupar una vivienda. La enmienda del PSOE dice que a partir de ahora, el demandante que inicie trámites para la recuperación de su propiedad deberá "certificar" si es o no un gran tenedor y si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual. Los de Podemos dicen que la okupación no es un problema.