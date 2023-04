Fernando de Haro: "Los partidos tienen urgencia por conseguir que los ciudadanos tomen posición"

Audio

¿Cuál ha sido la noticia más comentada de la prensa del corazón este fin de semana? Tengo que reconocer que no lo sé. No me muevo bien en ese terreno. Con la ayuda del equipo de 'La Tarde', he sabido que se que se ha comentado mucho la actuación de Rosalía en el festival de Coachella, donde ha sacado a Rauw Alejandro al escenario. Rosalía está claramente enomorada.

¿Pasará Rauw Alejandro la aspiradora o sacará los platos del lavavajillas? Según el CIS, el 80 por ciento de los españoles valora mucho una relación de pareja en la que se compartan las tareas domésticas. Hay quien ha criticado los resultados de la encuesta y dice que hoy se antepone la colada a un beso largo y profundo. No me parece una buena lectura de la encuesta. No es que los españoles prefiramos el estropajo a la pasión o al amor. Es que nadie forma una pareja porque le guste limpiar el polvo, lógicamente. Prefiero quedarme con esta lectura de la encuesta: los españoles no entienden, afortunadamente, las relaciones afectivas solo o fundamentalmente como un contrato de gestión del hogar. Nadie se empareja porque le guste poner la lavadora. Luego hay que ponerla, claro.

Y hablando de encuestas. Hoy tenemos cuatro, una le da la mayoría absoluta a Ayuso en Madrid, las otras le dan mayoría suficiente al PP con Vox en Castilla-La Mancha, en Aragón y en Valencia. Sería fácil titular que el PP tiene oportunidades de dar un vuelco sonado en las elecciones de mayo. Pero hay que mirar con detalle la letra pequeña porque las ventajas del Partido Popular en Castilla-La Mancha, en Valencia o en Aragón son muy pequeñas, en algún caso son solo dos diputados, casi el margen de error que dan las encuestas.

En esta situación se suceden las declaraciones para situar al contrincante en el terreno del machismo, en el terreno de los antisistema, en el terreno de la soberbia. Los partidos tienen urgencia por conseguir que los ciudadanos tomen posición. La política cada vez es menos un debate de ideas y se parece más a un mapa donde hay que tomar posiciones.

A veces se reduce la política a esquemas formales de izquierda y derecha sin entrar el debate de ideas. Y eso, facilita un estado de conflicto permanente. Los políticos, ahora en período pre electoral, quieren que inmediatamente los ciudadanos nos pongamos en una de las posiciones. Pero sin prisa. Llegado el momento habrá que elegir una u otra papeleta. Pero ojo, que nos dejen pensar, que nos dejen entrar en la complejidad de los problemas, y que nos dejen mirar propuestas sin prisa, sin empujar.