Fernando de Haro: "Los fondos europeos se están desaprovechando"

En una de sus despedidas, Quintero, 'el Loco de la Colina', recitaba un precioso poema de Juan Ramón Jiménez sobre la muerte: "Y yo me iré y se quedaran los pájaros cantando". Quintero decía en esa despedida que todos somos unos fracasados. Es verdad Jesús, que por mucho que hayamos obtenido, nada es como uno se imaginaba. Nada es suficiente. Pero eso Jesús no me parece a mi un fracaso porque afortunadamente hay cosas que mejoran nuestra imaginación.

Ahora Jesús te has ido ya con tus preguntas. Lo que te hizo grande Jesús fueron tus preguntas, las preguntas son las que nos hacen grandes a todos, aunque no hablemos por la radio o por la tele. Seguro Jesús que ahora has encontrado respuestas a tus preguntas, pero me parece a mi que responderse uno mismo las preguntas que se hace es como dejarlas sin respuesta.

El paro, el paro, que es una de las cosas que más nos preocupa. ¿Cómo se movió el empleo en el mes de septiembre? Pues hoy lo hemos sabido. El paro en septiembre subió, el paro en septiembre sube porque se acaba la campaña turística. Si descuenta esos efectos de temporada, en septiembre se crearon 30.000 empleos por el empujo de la educación. Los datos son una buena noticia: en España se sigue creando empleo, el segundo trimestre ha sido bueno, pero el ritmo de creación de empleo se desacelera.

El dato de paro se ha publicado pocas horas después de que los socios de Gobierno anunciaran, a las 7 de la mañana, que se habían puesto de acuerdo y que iban a a probar en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de presupuestos. En ese proyecto de presupuestos se incluye una previsión de frenazo en la creación de empleo para el año que viene. Un proyecto de presupuestos es algo farragoso, lleno de números.

Para aliviarnos el asunto, el Gobierno ha querido que nos fijemos en que aprueba una ayuda de 100 euros para para familias con menores de 0 a 3 años. Ya existía para mujeres trabajadoras con baja renta. Ahora esa ayuda se universaliza. No está mal que se le eche una mano a las familias, pero ya sabemos que los cheques bebe no cambian la natalidad. Sánchez lleva meses anunciando ayudas.

Algunas de esas ayudas están funcionado, otras no, como el IMV que no está llegando a los pobres por falta de agilidad burocrática o el bono cultural de 400 euros para los que cumplen 18 años. Hace falta sortear muchos obstáculos para cobrar ese bono.

La ministra de Hacienda ha presentado los presupuestos como las cuentas de la justicia social, las que incluyen un mayor gasto social.

Son los presupuestos electorales. En contra de las recomendaciones de los expertos, el Gobierno va a subir el año que viene las pensiones un 8 por ciento. Los salarios de los funcionarios van a aumentar un 2,5 por ciento, seguramente más que los de los trabajadores de las empresas privadas.

El presupuesto del año que viene pueden aumentar el gasto para el año que viene, entre otras cosas, porque cuenta con los Fondos Next Generation. Pero ya hemos visto lo que ha pasado este año. Los fondos europeos se están desaprovechando. Los estamos desaprovechando no solo porque se están gastando tarde, sino también porque se están gastando mal. No es suficiente gastar más, hay que gastar bien. Sobre todo, cuando el propio Gobierno ha rebajado hace unas horas su previsión de crecimiento para el año que viene.