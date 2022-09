Fernando de Haro: "Los europeos tenemos los depósitos llenos de gas pero la guerra no se va a acabar pronto"

Audio

Magnus Carlsen, un noruego con 32 años, que en este momento es el mejor ajedrecista del mundo viajó a principios de septiembre a San Luis para participar en un torneo muy conocido. Se sentó delante de Hans Niemann, otro ajedrecista, este estadounidense, más joven, y con peores resultados. Carlsen lleva dos años sin perder. Y, de modo sorprendente, Niemann empezó a ganarle. Carlsen se levantó de la silla y acusó a Niemann de hacer trampas.

Desde entonces, el mundo del ajedrez vive un culebrón adictivo. ¿De cual de los dos ajedrecistas nos podemos fiar? ¿Ha habido o no habido trampas?. Las trampas en el ajedrez se han sofisticado mucho. Ahora se utilizan unas perlas que se introducen en el ano del tramposo y con morse le soplan la jugada. No hay pruebas de que Niemman haya hecho trampas, solo hay indicios. ¿Cuáles son esos indicios? Que Niemann jugaba de un modo que estaba muy por encima de la capacidad que ha tenido hasta ahora, que estaba muy tranquilo y que ha hecho trampas en otras ocasiones. ¿Son suficientes estos indicios para concluir que Niemann ha hecho trampas? El culebrón es interesante porque en realidad casi todas las decisiones de nuestra vida las tomamos no porque tengamos pruebas empíricas, como las que se obtienen en un laboratorio, sino a través de indicios. ¿Cuándo es razonable fiarse de ciertos indicios? A veces hace falta una vida entera para responder a la preguntita.

A estas alturas ya sabemos que lo que hace o no hace Putin tiene mucho que ver con los esfuerzos que tenemos que hacer para llegar a final de mes.

Hace unas horas, Putin ha declarado anexionado a Rusia parte del este de Ucrania después de los referéndums de mentira que organizó. Estamos en un momento peligroso del conflicto. Y se acerca el invierno. El cambio en los impuestos, en el IRPF, que anunció el Gobierno no van a suponer una ayuda para la clase media. Ahora la ministra reconoce que solo beneficia al 20 por ciento.

Los españoles de clase media no se pueden beneficiar de este cambio del IRPF. Ya nos bajaron el IVA de la electricidad y el gas. ¿Podemos esperar algo más? Hoy se han reunido los ministros de energía de la Unión Europea que llevan días discutiendo qué medidas se pueden tomar de forma conjunta para el duro invierno sin gas ruso que tenemos por delante.

Se han puesto de acuerdo en dos cosas y no ha habido acuerdo en otra cosa muy importante. Se han puesto de acuerdo en reducir de forma obligatoria el consumo eléctrico en el 5 por ciento. Eso no es difícil, con tener unas ventanas que cierren bien se consigue mucho más. Se han puesto de acuerdo en el impuesto a los beneficios extraordinario de las eléctricas. No a los bancos, claro, que no tienen nada que ver en esta historia. Y en lo que no se han puesto de acuerdo es en ponerle un tope al precio del gas que compramos los europeos no solo a los rusos. 15 países de los 27 de la UE, entre ellos España, quieren que toda los miembros pongan un precio máximo a los proveedores de todo el mundo. Como eso no se ha logrado, Ribera ha salido enfadada de la reunión.

¿Por qué hay socios de la Unión Europea que se oponen a poner un tope al precio del gas? Porque tienen miedo de que con un tope en el precio haya vendedores de gas que no nos vendan el gas. De momento, los europeos tenemos los depósitos llenos de gas pero la guerra no se va a acabar pronto. Y sin tope no será más difícil llegar a final de mes.