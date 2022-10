Fernando de Haro: "Es lógico que tengamos desconfianza, la política del Gobierno no está siendo la mejor"

Audio

El resentimiento te hace estar atrapado, pero el perdón es un escándalo. Los profesores y los escritores franceses son bastante pedantes y hablan de cosas que a veces tienen poco que ver con la vida. Pero esta mañana he leído en El País a una señora que se llama Cintia Flogi, psicoanalista. Dice cosas interesantes que me parecen muy pegadas a la vida. Dice esta señora que la reconciliación es necesaria porque el resentimiento te deja metido en un bucle.

Es lo mismo que se veía en la película 'Maixabel', basada en una historia real, cuando la protagonista se ve cara a cara con el terrorista que ha asesinado a su marido. El terrorista lamenta lo que ha hecho y Maixabel dice que se ha quitado un peso de encima. O sea que abandonar el resentimiento es una liberación. Pero la señora Fleury dice que perdonar lo imperdonable es un escándalo.

Fleury nos deja sin salida para conseguir un mínimo de paz... Es verdad que cargar con el resentimiento es sofocante. Y es verdad que perdonar es un escándalo. El perdón es un poco menos escandalizador si .el mal hecho se reconoce y se intenta reparar. Pero es verdad que el perdón es algo prácticamente imposible de alcanzar por mucho que uno se exhorte, 'yes we can'. Pasa con casi todo. Lo que más se necesita depende de un imprevisto.

Se llama Bar Plaza, es un bar que hay en Sonseca, un pueblo de la provincia de Toledo. En ese bar, como en la mayoría de los bares de España se habla de lo mucho que ha subido el precio de la vida y de lo poco que han subido los salarios. Toledo es la provincia española donde los trabajadores han perdido más capacidad adquisitiva. Una inmensa mayoría de los toledanos piensan que la economía está mal o muy mal. Y no les falta razón. En realidad, por lo que dicen las encuestas del CIS de Tezanos, siete de cada diez españoles piensan que la economía va mal o muy mal. Seguramente, en este modo de ver las cosas, tenemos mucha responsabilidad. El vicepresidente del BCA, que es un español, Luis de Guindos, ha hablado de una posible recesión.

Pero ojo, que se refería al conjunto de Europa. Es lógico que tengamos desconfianza. La política del Gobierno no está siendo la mejor, como ha dicho hoy Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España. Haría falta llegar a un acuerdo sobre los salarios, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz, se dedica a tocarle las narices a los empresarios.

La cosa no está fácil. Pero si todos pensamos que no tendrá remedio, no tendrá remedio. Pero en varias cosas lleva razón el Gobierno: dependemos menos del gas ruso y en seguida vamos a seguir creciendo. Y tenemos las ayudas de Europa. Tenemos además ahorros del periodo del covid. No nos hagas caso a los periodistas cuando te decimos que todo está muy negro.