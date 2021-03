Fernando de Haro: "Laura Borràs comienza desobedeciendo"

Audio

El ejercicio de transparencia de Iglesias y Montero, que son pareja y tienen tres hijos en común, superan de manera holgada el patrimonio de Sánchez. 700.000 euros. Seguramente esto no le hará mucho bien a la precampaña de Iglesias.

Hoy ha comenzado el debate de investidura en Cataluña. Ha arrancado con retraso porque la presidenta del Parlament ha decidido desobeceder y aceptar el voto de Puig. El anterior presidente del Parlamento de Cataluña quiso permitir el voto de Puigdemont pero luego se echó para atrás. Laura Borràs comienza desobedeciendo y ha quitado a Muro para que no rechiste. En esta primera votación el candidato de ERC no va a conseguir los votos necesarios porque la mayoría está en 68. El próximo martes será la segunda votación.

ERC ha llegado a un acuerdo con los más maximalistas que son los de la CUP.

De Haro: "Junts ha perdido el liderazgo dentro del independentismo"

El pacto entre republicanos y anticapitalistas establece una fecha límite para decidir si se sigue apostando por la negociación o se pasa a la confrontación con la legalidad vigente: la primera mitad de 2023.

Es curioso que Aragonés reclame a Junts que no sea maximalista. Junts no va a votar a favor de Aragonés porque ha perdido el liderazgo dentro del independentismo. Aquí interviene mucho Puigdemont, que tiene que seguir demostrando que él manda. Quiere hacer valer su peso. Lo que va a ocurrir no lo sabemos. Como siempre sucede desde hace años, en el último minuto los diferentes partidos de los independentistas que se llevan a matar optarán por eso.

El independentismo está formando acuerdos entre ERC, Junts y la CUP con la gran promesa de un independentismo posibilista. Volvemos como siempre en Cataluña a la casilla de salida.