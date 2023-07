Fernando de Haro: "Las encuestas están de acuerdo en muchas cosas; todas menos las de Tezanos"

Audio

Este viernes tenemos partido de Alcaraz en Wimbledon. Wimbledon ya no es lo que era. Hasta ahora se exigía que los tenistas vistieran de blanco por dentro y por fuera. Era uno de los grandes torneos donde se mantenían las costumbres. Al final los organizadores han cedido. Y hay quien piensa que perder esta costumbre es perder las esencias, porque hay que conservar lo que se ha hecho siempre y defenderlo con furor irracional.

La costumbre suele ser tirana, suele exigir un seguimiento ciego, suele estar vacía, suele ser formalista. El mayor enemigo de la tradición es el tradicionalismo, suele ser otra cosa porque si es verdadera tradición, apela a la libertad. No pretende someter y suele ofrecer algo al momento presente. No siempre es fácil separar la tradición de la costumbre.

Y dentro de ocho horas empieza la campaña electoral, que no es una costumbre, sino algo que establece la ley. Nos quejamos mucho de las campañas, pero hace menos de 50 años no había en España campañas porque no se votaba.

Ya no hay casi carteles y ya no hay octavillas. Mítines sí, pero pocos.

¿Cómo están las cosas en este arranque de campaña? Las encuestas están de acuerdo en muchas cosas. Todas menos las de Tezanos, aunque en realidad esa no es una encuesta. Las encuestas dicen que el PSOE no gana las elecciones y la mayoría dicen que Sánchez no tendrá apoyo para gobernar. Pero la mayoría de las encuestas dicen que Sánchez durante la precampaña ha ido recuperando lentamente terreno. Pero no consigue votos del bloque de la derecha.

Las encuestas coinciden en que el PP gana las elecciones, pero está estancado: hay disparidad de criterio sobre cuántos diputados puede obtener. Las mejores encuestas le dan hasta 150. La mayoría están por debajo: 144-145.

Vox acusa también en las últimas semanas una tendencia a la baja moderada. Estaría entre 32 y 35 diputados.

Y Sumar no acaba de despegar, no mejora los resultados de Podemos. Es muy probable que el PSOE le esté robando intención de voto. No está claro si Vox o Sumar serían tercera fuerza. Y esto es muy importante. En las pasadas elecciones, Vox fue tercera fuerza con un 15%, el escaño le costó de media a esta formación 70.000 votos. A Unidas Podemos, cuarta fuerza con un 12,8%, le salió por una media de 88.500 votos. La diferencia entre ambos fue de un 2% y poco más de 500.000 votos.