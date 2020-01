Fernando de Haro: “Junts Per Catalunya va a intentar utilizar estos meses para desgastar a Esquerra”

Audio

Hay ya 6.000 casos confirmados del coronavirus de Wuhan, con 132 muertos. Varias compañías de todo el mundo han decidido suspender sus vuelos con algunas ciudades de China. En la era de la globalización las epidemias viajan muy rápido. Habrá quien use este hecho para atacar la globalización. Es cierto que la globalización nos trae nuevas amenazas, pero también nuevas oportunidades. Estamos más conectados y somos más potencialmente infectables estamos conectados y podemos trabajar juntos para combatir la amenaza.

Audio

Con estas palabras pocos minutos después de las doce de la mañana, Torra anunciaba que va a anunciar la convocatoria de elecciones una vez que se aprueben los presupuestos, o sea en principio en torno al mes de abril. Torra , o sea Puigdemont, ha apretado el botón que le llevará a apretar el botón electoral. Será entonces el final de una legislatura que en realidad nunca empezó. Las cuentas públicas llevan prorrogadas tres años, desde el mandato de Puigdemont. En lo que va de legislatura el Parlament ha aprobado solo 6 leyes, hay 46 pendientes. La principal actividad del Parlament ha sido aprobar resoluciones a favor de la autodeterminación y en contra del rey. El 61,6 por ciento de los catalanes considera que este Govern no sabe cómo resolver los problemas. El lunes los consejeros republicanos humillaron al presidente del ejecutivo catalán al no aplaudir su primer discurso tras perder el acta de diputado.

El anuncio de Torra llega después de que el presidente de la cámara, Roger Torrent (ERC), aceptara la orden de la Junta Electoral,ratificada por el Tribunal Supremo, y ordenó la retirada del acta de diputado a Quim Torra.



¿Y ahora qué va a pasar? La reunión de Torra con Sánchez se mantiene el 6 de febrero, así lo ha confirmado el propio Torra y el propio Pablo Iglesias. Si el calendario se mantiene tal y como lo ha anunciado Torra no habrá elecciones hasta abril o mayo. Torra puede acortar ese plazo si no presenta recurso de apelación al Supremo por su inhabilitación, el plazo se acaba la semana que viene. Durante los próximos dos o tres meses se debatirán los presupuestos con JxCat y ERC a la gresca. Unos presupuestos no se aprueban antes de unas elecciones sino después de unas elecciones pero en la política catalana ya todo es electoralismo y Torra-Puigdemont quieren hacer como que aprueban los presupuestos para acusar a ERC de haber roto y haber perjudicado a Cataluña. JXCat también acusara, como ya ha hecho esta mañana Torra, a ERC de plegarse a las fuerzas de represión del Estado. JXCAT va a intentar utilizar estos meses para desgastar a ERC. Ya esta mañana Torra ha cargado contra ERC

Audio

JXCat, según las encuestas, está por detrás de ERC en la intención de voto. Y, según las encuestas, el tripartito de ERC con los Comunes y el PSC suma mayoría en las encuestas. Claro eso son las encuestas. Lo que está claro es que en esas elecciones, cuando se celebren, Puigdemont intentará presentarse como cabeza de lista. Habrá que ver cómo está en ese momento el suplicatorio en el Parlamento Europeo y que efectividad tiene la euroorden. Lo que es dudoso es que haga campaña en España si se presenta, tiene una orden de detención, si no ha venido ya, es difícil que se arriesgue. Y luego está la pregunta de cómo van afectar estas elecciones al pacto de Sánchez con ERC. Las elecciones se van a celebrar mientras en el Congreso de los Diputados se debatan los Presupuestos Generales del Estado. Es difícil que la sólida hoja de ruta que se han marcado ERC, Sánchez y Podemos se vaya a ver afectada por la campaña electoral catalana. Otra cosa es que suceda después de las elecciones, si es posible el tripartido en Madrid y en Barcelona tendremos legislaturas de cuatro años.