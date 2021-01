Fernando de Haro: "Illa y el PSC se oponían al aplazamiento de las catalanas por razones electoralistas"

Audio

Salvo cambio, que puede haber cambio por varias razones, las elecciones catalanas no serán el día de San Valentín, el 14 de febrero, sino el 30 de mayo. La decisión la han tomado hace unos minutos el Gobierno de la Generalitat y los partidos, pero no ha habido acuerdo, porque el PSC, el partido de Illa, no está de acuerdo en esa fecha. El ministro de justicia, el ministro Juan Carlos Campo, sugirió ayer que no se pueden aplazar las elecciones por la covid-19.

El ministro cuando hacía estas declaraciones estaba hablando más en nombre de los intereses de los socialistas catalanes que en nombre de la ley, a pesar de ser juez.

¿Se pueden o no se pueden aplazar las elecciones por Covid como se ha hecho con la ley en la mano? La ley electoral no dice nada sobre este asunto. Pero ya hay un precedente, ya se aplazaron las elecciones vascas y gallegas por la pandemia. Además la propia Generalitat en el decreto de convocatoria de las elecciones ya avisó de que se podían aplazar. La ley no dice nada pero si algún partido recurriera a la Junta Electoral seguramente la Junta Electoral diría que es legítimo el aplazamiento de las elecciones porque se trata de elegir entre el derecho a la participación política y el derecho a la vida.

¿Por qué se ha opuesto el PSC al aplazamiento de las elecciones? ¿Por qué se ha opuesto el ministro de Sanidad y candidato a las elecciones por el PSC? Primero no quería el aplazamiento y luego propuso que fuera el 30 de marzo. ¿Por qué se oponía? Simplemente por razonones electoralistas. Las encuestas muestran dos tendencias. Antes de la convocatoria de las elecciones, todas las encuestas daban con ganadora a ERC. En las últimos días, el PSC y el partido de Puigdemont, JxCaT, y ERC están casi empatados.

Por sorprendente que pueda parecer el 'efecto Illa' ha funcionado: si las elecciones se hubieran mantenido el 14 de febrero el PSC hubiera tenido posibilidades de ganar las elecciones. Ahora que se han aplazado, el efecto Illa seguramente se irá desinflando. Porque los efectos de las malas decisiones del ministerio de Sanidad en la lucha contra la pandemia son cada vez más evidentes. ¿Qué significa todo esto? Que el PSC, Illa, ha actuado no por criterios de Sanidad sino por criterios partidistas.