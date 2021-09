Fernando de Haro: "Hay que crear todavía 700.000 empleos más"

Parece que lo peor del temporal ya ha pasado. Esta tarde habrá que estar pendiente de Baleares. Pero podemos decir que lo peor del temporal ha pasado. Lo peor del temporal ha pasado. La frase es bonita porque suena a esperanza. ¿Podemos decir que lo peor de la crisis del Covid ha pasado? ¿Los datos de paro del mes de agosto que hemos conocido hace unas horas nos permiten respirar más tranquilos?

Aquí en 'La Tarde', más allá del optimismo ideológico del Gobierno y del pesimismo obligado de la oposición, nos gusta comprender y tratar de explicar lo que está realmente pasando. En todo, pero sobre en esta cuestión que es la que más nos preocupa a los españoles. Cuando se publica un dato de paro registrado de un mes, como ha sucedido hoy, se publican en realidad varios datos: los datos de personas paradas y de personas afiliadas a la Seguridad Social son los dos datos más importantes. ¿Y qué dicen esos datos?

Los desempleados se han reducido en más de 82.000 personas. Y eso es un dato muy bueno, tan bueno que es el mejor dato de la serie histórica. Normalmente el mes de agosto no es bueno porque acaba la temporada turística. Pero eso no ha sucedido este año. El dato de afiliados a la Seguridad Social no es tan bueno, pero es solo un efecto estadístico. Si se quitan los efectos de la estación también el dato de creación de empleo es bueno. Y llevamos una racha de muchos meses buenos. ¿Lo peor ya ha pasado? ¿Hemos vuelto a la situación anterior a la crisis? La ministra de Hacienda, una de las ministras Montero, ha hablado de una situación magnífica.

Triunfalismo en el Gobierno que nos dice que hemos vuelto a la situación precovid. ¿Lleva razón el Gobierno? La economía se está recuperando bien, había dudas de lo que podía pasar con el tercer trimestre, el que va de julio a septiembre, por los efectos de la quinta ola. Pero de momento la cosa va bien. La cosa va bien porque está tirando el turismo y el consumo, teníamos dinerito ahorrado y nos lo estamos gastando. De momento la cosa va bien. La amenaza ahora es la subida de los precios, de la luz, y no solo de la luz. Los que saben de economía dicen la recuperación sigue para arriba, que los fondos europeos y la buena marcha de la vacunación nos va a hacer crecer nada más y nada menos que un 7 por ciento en 2022. Pero no es verdad que el mercado de trabajo, como dice el Gobierno haya vuelto a la situación anterior de la crisis: hay 272.000 personas en ERTE, 226 autónomos en cese de actividad y 200.000 empleados públicos más. Hay que crear todavía 700.000 empleos más.