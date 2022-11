Fernando de Haro: "Habrá más españoles a los que le suba la hipoteca si tienen firmada una variable"

Audio

En estas horas muchos españoles acuden a los cementerios para recordar a sus seres queridos. Entre los fallecidos recientemente hay muchos de ellos que han muerto por COVID. No tenemos cifras fiables de cuántas personas han muerto por covid en Erspaña desde 2020, lo más probable es que hayan sido más de 160.000. Tampoco tenemos datos de cúantos fallecidos se han producido en todo el mundo. Es probable que sean veinte millones en todo el mundo. Los días más duro de la pandemia, cuando los muerto se contaban por centenares, solíamos empezar este programa diciendo que de los fallecidos de esa jornada, nada de lo que han sido y son se perdía. Hoy es un bien día para recordarlo.

Un sonido del covid de China. Tenemos una cierta perspectiva de lo que ha supuesto desde el punto de vista geoestratégico la extensión del virus. Occidente y China se han alejado aún más en el combate contra la enfermedad. Hemos constatado que China, que inicialmente parecía llevar la delantera, con su vacuna y su negación de las libertades, ha sido menos eficaz. Todavía en China se siguen produciendo encierros y la economía del país se ha resentido. En Occidente, gracias a la globalización de la investigación, de la biociencia y el comercio, el desarrollo y la producción de vacunas se produjo en un tiempo récord. Estados Unidos y Europa gestionaron mal el primer impacto de la pandemia en la salud, pero reaccionaron con eficacia al impacto social y económico. Pero los países ricos no han tenido ni voluntad ni recursos para ayudar a los países pobres. Persiste una brecha enorme entre las tasas de vacunación de África y las del resto del mundo. Sus muertos también son nuestros muertos. Descansen todos en paz. Nada de lo que son y han sido se pierde.

La natación sincronizada es un deporte muy completo que combina, como su nombre indica, la natación, la gimnasia y la danza. A finales de los años 60 en francia una jovencita llamada Christine destacaba por sus habilidades en la natación sincronizada y acabó en el equipo nacional francés. Aquella jovencita tiene ahora que nadar entre las peligrosas aguas de la inflación, estaflación y la recesión. Ya lo hemos contado otros días, si sube mucho el precio del dinero, recesión, si lo sube poco, inflación. Como en Franfurt, el día de todos los Santos no es fiesta, Lagarde ha dado una entrevista y ha venido a decir que las hipotecas van a seguir subiendo.

Lagarde tiene que intentar solucionar la inflación disparada de la zona euro cercana al 11 por ciento. La mitad de los españoles, según las encuestas, hemos visto cómo subía la hipoteca. Y habrá más españoles a los que les suba la hipoteca, si tienen firmada una variable. De momento no parece que haya mucha gente que no pueda pagar su hipoteca, al menos eso es lo que reflejan los números de los bancos que no tienen más créditos fallidos. Los bancos, con la subida de tipos, han mejorado sus resultados, los han mejorado mucho en los últimos tres meses. De momento no ha avanzado el acuerdo entre los bancos y el Gobierno para las ayudas a las hipotecas. Por más que se empeñen Yolanda Díaz no van a ser ayudas generalizadas. Serán para los que tengan más problemas. Pero si no se ponen las pilas unos y otros llegarán tarde.