Fernando de Haro: "El Gobierno tendría que haberse puesto manos a la obra al principio de este año"

La factura media de este mes va a ser de 93 euros. Seguimos batiendo récord históricos. Si pagamos más cara la luz tenemos menos dinero para gastar. Si tenemos menos dinero para gastar, la recuperación se ralentiza. El precio de la energía aumenta los precios de muchas cosas, por ejemplo, sube la compra que hacemos en el supermercado. Es lógico porque sube el transporte y suben las mercancías. Hay que pagar pensiones más altas, se tensionan las negociaciones salariales.

El Gobierno, como sabes, lleva meses insistiendo en que el problema afecta a toda Europa y argumentado que el sistema de subasta en el mercado mayorista, que es semejante en toda Europa, no le da margen de maniobra. Pero lo cierto es que el precio de la luz en España es uno de los más caros de la UE. Hace unos día el Banco de España dejó claro que el precio disparado de la luz en España no solo se explica, como dice el Gobierno por el alto precio del gas y de los derechos de emisión de CO.2. El banco de España ha explicado que una tercera parte del precio de la luz se explica por los sistemas con los que cada país traslada a los consumidores finales los precios del mercado mayorista. Y nuestro sistema no es bueno.

Lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno (bajar el IVA al 10% y suspender el impuesto del 7% a la generación) no ha servido para solucionar el problema. ha servido para amortiguar el golpe. Ribera habló de sacar de la tarifa los costes por las primas a las renovables (la creación de un Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico), pero esa idea tiene una tramitación parlamentaria que prolongará durante meses la angustia de los consumidores. el Gobierno tendría que haberse puesto manos a la obra al principio de este año. Pero se conformó con echar la culpa a Filomena y pensó, erróneamente, que la subida de la electricidad era algo puntual.