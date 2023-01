Fernando de Haro: "A este paso, los líderes del procés van a presentarse a las próximas elecciones"

Audio

Estoy en un albergue para personas sin techo, el albergue San Juan de Dios. En España hay 30.000 personas, quizás más, que viven en la calle y hacerlo en invierno es duro. He hablado con Pablo, uno de los psicólogos y que ha dicho que cualquiera de nosotros puede acabar en la calle. Vamos a visitar este albergue, vamos a conocer historias y hoy, además, es el tercer aniversario de que el primer gobierno de coalición en España echara a andar.

Tres años ya. Dice Sánchez que el suyo no es un gobierno débil. En efecto, no ha sido un gobierno débil porque ha habido cesiones importantes a los independentistas. Es un gobierno que llegó con mucha promesa de política social, tuvo que hacer frente a la pandemia, mala gestión de la pandemia, hacer frente a la crisis, subida de los precios...

La política social era una de sus banderas, pero no ha tenido mucho éxito. La prueba está en el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda para personas como las que viven aquí, que no ha funcionado. Sí ha funcionado la política ideológica, se ha hecho mucha ideología: ley de educación, ley trans, ley del aborto... Eso no cuesta dinero y es muy fácil. Ahí Sánchez ha cedido a todas las presiones de los socios de Podemos.

¿Y la política económica? Se han tomado medidas bien tomadas, como los ERTE, que funcionaron durante el covid. Se bajaron impuestos, como el IVA, siempre por detrás, los impuestos no han bajado. Tiene un gran agujero: la gestión de los fondos europeos. Tenemos fondos a nuestra disposición, pero el gobierno no ha sabido gestionar esas ayudas.

En el plano internacional, a Sánchez le ha ido bien. Se le ha reconocido por la OTAN, tiene reconocimiento en Bruselas, otra cosa es la medida que ha tomado con cambiar la política de Marruecos.

El balance es pronto para hacerlo, pero empieza el cuarto año de este gobierno, los líderes del procés están indultados, se ha suprimido el delito de sedición, se ha cambiado el de malversación y es probable que algunos de los exiliados vuelvan, como Puigdemont, y los líderes del procés a este paso van a presentarse a las próximas elecciones