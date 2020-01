Fernando de Haro: "A este Gobierno lo juzgarán los hechos y su capacidad para hacer buena o mala política"

Audio

Hemos arrancado este programa en el Congreso de los Diputados dónde pasar a las 14 se producía la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno pero ahora he querido salir del Congreso al que volveré enseguida para acercarme hasta una oficina de empleo en la calle Méndez Álvaro aquí en Madrid.

Como en todas las oficinas de empleo hasta hace unos minutos los funcionarios han estado atendiendo a las personas que vienen a inscribirse a demandar empleo. ¿Por qué me he venido hasta aquí? Porque al final a este Gobierno lo juzgarán los hechos, su capacidad para hacer buena política o mala política y una de las políticas más necesarias en España en este momento es una política que favorezca creación de empleo. Serán las personas que están en esta oficina de empleo buscando trabajo, 14 % todavía de paro tenemos en España, las que nos digan si la política de Sánchez-Iglesias es una buena política, si la política del Gobierno que echa a andar en este momento es una buena política.

En el debate de investidura que tuvo lugar este fin de semana Sánchez anuncio una derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy. ¿Qué consecuencias puede tener esa derogación de la reforma laboral? No lo sabemos. Lo que sabemos es que cuando el Gobierno de Mariano Rajoy hizo la tímida reforma laboral de 2012 favoreció la creación de empleo, es verdad que impulsa da fundamentalmente por un crecimiento económico importante.Eso lo llegó a reconocer Nadia Calviño, la que hasta ahora ha sido ministro de Economía y que según ha anunciado Sánchez seguirá siendo ministro de Economía.

Nadia Calviño reconoció que la reforma laboral de Rajoy había ayudado a crear empleo. La contrarreforma laboral que este gobierno va a poner en marcha lo hace en un momento muy delicado porque porque hasta 2018 se creó a un ritmo de un 3%. No tenemos el dato definitivo todavía de cuánto empleo se ha creado en 2019 pero si tenemos una primera aproximación que nos la ha dado el dato de paro registrado, el dato definitivo no lo proporcionará la Encuesta de Población Activa. El dato de paro registrado de hace unos días nos ha dicho que el ritmo de creación de empleo está disminuyendo de forma considerable, probablemente, eso dicen los expertos una contrarreforma laboral quede más rigidez al mercado de trabajo pues hará más difícil la creación de empleo.

Pablo Iglesias esta mañana ha dicho en el Congreso que le van a atacar no por lo que hagan sino por lo que son Pablo Iglesias. En el debate de investidura anunció que iba a tener muchos enemigos. Los jueces, las empresas... todas atacarán al Gobierno. Si ya iglesias, qué es el ideólogo del Gobierno, ha dicho que le van a atacar por lo que son, está intentando brindarse para que no se le juzgue por la gestión. A un Gobierno lo que se le pide es que haga buena política, buena política económica. A un Gobierno lo que se le pide es que en estas oficinas de empleo como está en la que estoy haya menos gente pero claro, si tú dices no no, no ojo a mí cuando me ataquen no me atacarán por lo que hago sino por lo que soy, estás intentando desvincular la política de los hechos. En política lo que cuenta es hacer buena gestión, hacer las cosas bien, reducir el paro y si la contrarreforma laboral no sirve para reducir el paro por mucho que no quiera iglesias que le critiquemos diremos que su política económica es una mala política.