Fernando de Haro: "No estamos ni por asomo como hace dos años, no hay república ni proyecto de república"

De momento el segundo aniversario del 1 de octubre, día del referéndum ilegal en Cataluña, transcurre relativamente tranquilo. Hay quien habla ya de un estrepitoso fracaso de participación en las protestas convocadas en diversos puntos de Cataluña durante la mañana. Lo más ruidoso ha sido una concentración de 300 personas frente al Cuartel de la Guardia Civil en Gerona.

No sería la primera vez en los últimos meses que el independentismo pinchara, ya sucedió en la Diada. Ya veremos que pasa después de la manifestación de esta tarde que empieza a las 7 de la tarde. La del año pasado terminó mal con un intento de asalto al Parlament después de la famosa invitación de Torra a apretar. Esta mañana ha habido muchos llamamientos del indenpendentismo a responder con contundencia a la sentecia del Supremo. Cuanto más clara es la derrota más necesario es construir un relato falso sobre lo sucedido. El Gobierno de Torra ha hecho una delcaración para seguir avanzano hacia la república catalana.

¿De que avance estará hablando Torra? ¿De que república estará hablando? En Cataluña se aplicó un 155, se está a punto de conocer la sentencia los miembros del anterior Gobierno de la Generalitat que han sido juzgados con todas las garantias del Estado de Derecho. Los tres partidos que lideraron la secesión no se ponen de acuerdo sobre qué hacer cuando se produzca la sentencia, ANC y Omnium Cultural está también divididas. ERC ha suplicado que no se repitieran unas elecciones generales porque sabe que cada vez va a contar menos en la política nacional. Los independentistas se ven obligados a repetir una vez y otra en los últimos días que son pacíficos mientras se investiga a siete miembros de los CDR por actividades terroristas que podrían haber estado ordenadas o protegidas por la propia Generalitat. El Parlament está paralizado desde hace meses, ¿de que avance y de qué república habla Torra? No hay república catalana, ya veremos en qué queda la respuesta a la sentencia del Supremo, y la Generalitat de Torra puede estar vinculada a una organización terrorista. En este contexto y con la pre-campaña electoral en marcha , Sánchez, amenaza con la aplicación del 155.

El líder del PP, Pablo Casado, ha respondido asegurando que lo de Sánchez es ahora un envolverse en la bandera por electoralismo. Casado no pide ahora como hizo en otro tiempo la aplicación inmediata del 155 sino medidas más quirúrgicas a través de diversas leyes, la ley de Seguridad Nacional, o la ley de Estabilidad Financiera para intervenir las cuentas.

Ciudadanos ha presentado la moción de censura contra Torra que está condenada al fracaso. No estamos como hace dos años, no hay república, ni proyecto de república. El independentismo no sabe hacia dónde avanzar. El independentismo hará ruido. Es duro apoyar a un presidente en funciones que llegó al poder con los votos de los independentistas, que quiso darle a Torra un relator, que está al frente de un partido que pacto con los independentistas en Baleares y que gobierna con los nacionalistas vascos en Navarra, es duro apoyar a Sánchez pero es el presidente del Gobierno de España y la fuerza del constitucionalismo es la unidad.