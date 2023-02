Fernando de Haro: "No está siendo transparente, señor Sánchez, con la gestión de los fondos europeos"

Audio

Mario Flores nació en México, emigró a Chicago con sus padres y sus cuatro hermanos, en 1984. Lo acusaron de haber matado a disparos a un hombre cuando, en el momento del crimen, celebraba la cena de Nochevieja con su familia. Se le condenó a muerte y ha pasado 20 años en el corredor de la muerte. Dos décadas en una celda de 1,5 metros por 1 metro durante 23 horas al día a la espera de la inyección letal. Siempre aseguró que era inocente. Al final se le conmutó la condena. Hoy vamos a escucharle a partir de las 17:30 su historia. La semana que viene el Tribunal del Cuarto Distrito de la Corte de Apelaciones, con sede en la ciudad de West Palm Beach, en Estados Unidos, se revisa la condena del español Pablo Ibar. Ya salió del corredor de la muerte, pero ahora espera que se levante la condena a cadena perpetua. También esta tarde vamos a hablar con su padre, Cándido Ibar.

Keith LaMar es uno de los 2.600 estadounidenses que está en el corredor de la muerte. Su ejecución está prevista para el próximo mes de noviembre. Afortunadamente, Keith cuenta con la compañía de Albert Marqués, un español que vive en Nueva York y que compone e interpreta música para él. Hoy en 'La Tarde' hablamos con él. Casi 20 personas son ejecutadas en Estados Unidos al año. Más de la mitad de los estadounidenses están a favor de este castigo. Y eso a pesar de los errores judiciales. En los últimos 50 años solo gracias los análisis del ADN se ha podido sacar a casi 200 personas. Nos puede parecer que todo esto está muy lejos. Y afortunadamente lo está. Pero nadie está a salvo de pensar que la solución para todos los males es castigar mucho tiempo a los condenados por un delito, sin dar posibilidad de rehabilitación.

El Parlamento Europeo pone la gestión de los fondos de Sánchez contra las cuerdas

A esto es a lo que se ha dedicado esta mañana el Gobierno. Todos los ministros han debido utilizar la expresión de "gente de bien" para utilizarla como arma arrojadiza contra el PP y Feijóo. En esto está el Gobierno, en una proposición. Le parece que explotarlo debe ser bueno para sus intereses electorales Mientras el Gobierno se dedica a la proposición "de" bien, la misión del Parlamento Europeo que ha visitado España le ha dado un repaso al Gobierno por su falta de transparencia. La directora de esa misión es Monika Hohlmeier. No está siendo transparente, señor Sánchez, con la gestión de los fondos europeos. Monika Hohlmeier ha aludido que la gestión no es buena porque no es flexible.

Chorreo de la misión de parlamentarios europeos mientras el presiente del Gobierno y sus ministros se dedican a lo de "gente bien" y demás expresiones.