Fernando de Haro: "España y Marruecos están en tregua, pero Rabat aspira a más cesiones sobre el Sáhara"

Aquí estamos, entre sorprendidos y maravillados, con el ChatGPT, con la Inteligencia Artificial generativa. Las máquinas parecen tener alma de lo listas que son. Hemos creado inteligencia, pero de pronto esa inteligencia tan inteligente, que no deja de ser un programa programado, dice algo completamente absurdo: que hay 12 letras en diecinueve o que los peces vela son mamíferos.

Aunque ChatGPT puede generar una prosa fluida, también puede parecer increíblemente tonto, incluso peligroso. Se equivoca en las matemáticas, no da las instrucciones de cocina más básicas y muestra sesgos impactantes. La capacidad de la IA para responder a cualquier mensaje con un lenguaje que suene humano puede sugerir que la máquina tiene algún tipo de intención, incluso sensibilidad. Pero es solo apariencia. Estos grandes modelos de lenguaje no piensan, funcionan prediciendo la siguiente palabra en una oración basada en todo lo anterior. Pero si se le pide a ChatGPT que haga aritmética y ortografía básicas o que le dé consejos para freír un huevo, puede decir algo así: "Si usa demasiada fuerza al darle la vuelta huevo, la cáscara del huevo puede agrietarse y romperse". No es lo mismo juntar palabras y juntar ideas.

En este momento 12 ministros del PSOE y el propio Sánchez están en Rabat participando en una esperada cumbre Hispano Marroquí, el ministro de presidencia tiene buena vibra de la relación de amistad. Hace ya casi un año que Sánchez de forma unilateral y sin explicaciones decidió cambiar la posición española con el Sáhara. La explicación más clara la ha dado López Aguilar, eurodiputado

Hemos tragado en el último año muchos sapos, apoyo a Marruecos después de la desgracia del pasado mes de junio en la frontera de Melilla, voto en contra de los socialistas en el PE cuando se le pedía a Marruecos respeto de los derechos fundamentales, aduanas cerradas en Ceuta y Melilla, y Sánchez no ha conseguido ni una declaración de españolidad.

Mohamed VI le ha hecho un feo a Sánchez. La cooperación ante la inmigración ilegal serán asuntos presentes en la reunión.

En ese contexto, el Ejecutivo destaca que se ha reducido en un 31% las llegadas irregulares a España procedentes de Marruecos

España y Marruecos están en tregua, pero Rabat aspira a más cesiones sobre el Sáhara. Las tensiones probablemente volverán. Aunque no lo dicen en voz alta, las autoridades de Marruecos consideran que su vecino septentrional es un obstáculo para poder lograr su “integridad territorial”.