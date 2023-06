Fernando de Haro: "España va bien para los que las cosas les van bien"

Audio

Una guapa, guapísima Carmen Sevilla protagonizó en 1965 en la cadena CBS, en pleno Broadway, una de las actuaciones más recordadas en 'El Show de Ed Sullivan. La artista cantó en directo Estando contigo e incluso se lanzó a hablar en inglés para agradecer la oportunidad que le habían dado. Yo no conocí a Carmen Sevilla, pero sí tuve ocasión de estar sentado a su lado en una cena en la que desplegó todo su encanto y su inteligencia. Ya no era joven, pero seguía guapísima.

Carmen Sevilla ha muerto con 92 años. Cantó, bailó, hizo cine, televisión. La novia de España. Hace catorce años le diagnosticaron Alzheimer. Vivía en una residencia y hacía tiempo que no se acordaba de que era Carmen Sevilla. El Alzheimer es una enfermedad muy misteriosa, todos los que acompañan y cuidan a un enfermo con Alzheimer saben que sus seres queridos siguen siendo sus seres queridos, pero que son muy diferentes a como fueron. Y en esa circunstancia es casi inevitable preguntarse: ¿qué hemos venido a hacer aquí? Manuel Jabois hoy en 'El País' acaba su columna así: ¿qué hemos venido a hacer aquí? Y se responde: "Por supuesto, la pregunta no tiene respuesta”. Hombre, Manuel, déjanos respirar antes de responder que no tiene respuesta. Dice Jabois que “naces, creces y cuando llegas a la vida adulta, pierdes de vista cualquier objetivo”. Pues vaya fiasco, ¿no? Descanse en paz, Carmen Sevilla. La belleza no puede morir

España va bien. España va bien para los que las cosas les van bien. Pero en España hay mucha gente a la que las cosas no les va bien. Lo saben los de Cáritas que están donde siempre han estado, atendiendo a los pobres. Cáritas ha presentado su memoria y lo ha dicho muy claro: tras la pandemia provocada por la covid-19, vino la guerra de Ucrania, la subida de la energía y de los alimentos Y esta situación ha acrecentado la pobreza y la desigualdad. Los de Cáritas tienen un programa que se llama 'Programa de Acogida y Asistencia' que ha atendido en el último año a las personas que han sufrido el impacto de la crisis. La mayoría de las personas atendidas en los programas de Acogida y Asistencia recibieron ayudas para comprar comida y para el pago del alquiler de sus viviendas. Natalia Peiro.

Pero como estamos en campaña, la presidenta Congreso, Meritxell Batet, le ha quitado hierro a los problemas. Batet no pisa más que las alfombras del Congreso. Yolanda Díaz se ha puesto como una fiera.

Oye, pero esta señora, Yolanda Diaz, ¿no estaba en el Gobierno? ¿Esta señora no ha sido vicepresidenta los últimos cuatro años?