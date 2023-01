Fernando de Haro: "Donde hay crisis, hay terror en el supermercado"

Audio

Julio Verne escribió su novela 'Viaje al centro de la tierra' a mitad del siglo XIX. Mucas de sus novelas fueron proféticas, esta no. El centro de la tierra está a 5.000 kilómetros de profundidad y el agujero más profundo que se ha hecho ha llegado solo a 12 km.

El centro de la tierra es una esfera de hierro puro que gira más rápido que la tierra. En el centro de la Tierra se genera el campo magnético que hace posible que exista la vida en la Tierra. Actúa como un escudo protector ante las amenazas cósmicas que rozan a nuestro planeta, sobre todo el viento.

Como ya sabes, ha sido noticia porque parece que se ha frenado. Es probable que cuando hayas oído esta noticia, hayas pensado, primero la pandemia, luego el volcán y Filomena y la guerra, y ahora el centro de la Tierra se detiene. ¿Qué más? En realidad, que el centro de la Tierra se frene y empiece a girar en otra dirección parece que es algo habitual. Pero estamos todos con el chip distópico, con el chip de que vivimos algo parecido al fin del mundo.

Esto es también algo que sucede cada cierto tiempo: los hombres nos convencemos de que el fin de la vida o del planeta está cerca.

En realidad no sabemos cuando se va a acabar el mundo, o si, dentro de cien años, se habrá acabado el mundo para todos nosotros. Lo del fin del mundo es muy habitual en tiempo de crisis. Crisis no solo económica, social, existencial, cultural. Lo bueno de los tiempos de crisis es que no se pueden dar por supuesto

Donde hay crisis, hay terror en el supermercado. Terror a la cesta de la compra, que ha subido un 15 por ciento. Para eso el Gobierno decidió bajar el IVA de los productos básicos y bajarlo en torso. Pero la parte morada señala a los supermercados, especialmente a Mercadona con Roig, de quedarse con parte de la bajada del IVA.

La imagen que quiere difundir que es que los empresarios son capitalistas despiadados que ganan dinero a base de apretar a los ciudadanos normales y corrientes. La parte socialista del Gobierno no apoya a Podemos en su crítica a los empresarios.

Hoy ha respondido Juan Roig. Una respuesta bastante razonable de Roig a las acusaciones de Podemos, que es muy previsible. A nosotros nos interesa saber si los supermercados han repercutido o no en la bajada del IVA.

La Comisión Europea, en un informe elaborado por su Centro Común de Investigación y en el que compara la evolución de los precios durante los primeros días de enero, asegura que sí, que se nota.