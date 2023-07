Fernando de Haro: "El dato del paro es bueno, pero hemos pinchado: la curva de creación sube con menos fuerza"

Audio

Vacaciones, vacaciones en el mar, en el monte o en el pueblo. Vacaciones. Esta mañana he leído cuál es el plan de conocido actor que sale en conocidos anuncios. El joven actor tiene planeado correr antes de que se ponga el sol, nadar todos los días, montar en moto, escribir y leer mucho, leer tochos, dice, y hacer vida social con los amigos y asistir a algún festival. El joven actor dice, sin ironía, que tiene por delante un plan tranquilo. Yo de solo leerlo me he sentido agotado. Vacaciones, vacaciones en el mar, en el monte o en el pueblo. Las vacaciones se han convertido en otro nombre del estrés, del estrés del ocio. Un intenso estrés vacacional huyendo de uno mismo. No hay que preocuparse, luego vendrá el estrés postvacional.

Ahora presidente, ahora vamos con la moto. Esta mañana hemos conocido el dato de paro. La vicepresidenta Yolanda Díaz no dice que va como una moto, pero dice algo muy parecido.

Yolanda Díaz, que quiere dar a los jóvenes al cumplir los 18 años 20.000 euros, dice que la referencia del paro juvenil es buena. Un 22% de los que tienen entre 15 y 29 años les gustaría trabajar, pero no encuentran un empleo, según Eurostat, frente al 10,9% de media comunitaria. Aunque el paro juvenil en nuestro país se ha reducido (en 2018 era del 26,5%), la mejora ha sido superior en otros países, con lo que hemos pasado de ser los terceros peores de la UE a ocupar el último puesto. Y como remedio, Yolanda Díaz propone un subsidio.

Vamos con la moto. Dato de paro. El dato sigue siendo bueno. O casi bueno. El paro ha vuelto a bajar. España bajó en junio de los 2,7 millones de parados. Y el balance del segundo trimestre del año es bueno. Pero, vamos con los peros. Primer pero, la cosa afloja. Eso quiere decir que en mayo y en junio la creación de empleo afloja. ¿Por qué afloja? Desde principio de año se venían creando 200.000 puestos de trabajo al mes. Eso es un buen ritmo. Pero en junio hemos pinchado, solo se han creado 55.000 puestos de trabajo. O sea que la curva de creación de empleo sube con bastante menos fuerza. Estamos todavía por debajo de los 21 millones de personas que trabajen. Segundo pero. El Gobierno de Sánchez siempre ha presumido de haber reducido la temporalidad en el empleo gracias a los fijos discontinuos. Pues el pasado mes de junio los ocupados con un contrato de carácter temporal han crecido más que los indefinidos

¿El mercado laboral ha ido como una moto con Sánchez? Se ha creado empleo España presenta récord de afiliados a la Seguridad Social. El mercado laboral es más estable. Pero el contrato indefinido discontinuo no ha solucionado todos los problemas. Elevada precariedad para quienes no tienen un contrato indefinido ordinario. La temporalidad del sector público es otro de los grandes problemas del mercado laboral. Y los jóvenes, mal.