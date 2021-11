Fernando de Haro: "¿Cuántas veces hemos vuelto a pensar en el virus en las últimas horas?"

Audio

Ómicron es la palabra que más hemos repetido en las últimas horas. Ómicron es el nombre de la nueva variante sudafricana ¿Cuántas veces hemos vuelto a pensar en el virus en las últimas horas? ¿Qué va a pasar con esta variante? Tenemos que volver a repetir esas dos palabras que aprendimos hace meses, esas dos palabras que no nos gusta decir: no sabemos. No sabemos, al menos no sabemos todavía. Los sudafricanos han notificado en tiempo record la nueva variante, pero los científicos nos piden al menos dos semanas para saber si es más peligrosa, si las vacunas sirven o hay que cambiarlas. Dos semanas es una eternidad para los que estamos acostumbrados a tenerlo todo en un click. Lo que nos pasa lo ha descrito bien Tedros, el director General de la OMS.

Vivimos entre el pánico y el olvido. Tenemos dos semanas por delante de paciencia, sería conveniente no convertir nuestra ignorancia en pánico, y no olvidarnos de lo que ha sido eficaz: vacuna, mascarilla y distancia.

Este mes de noviembre que está a punto de terminar los españoles hemos sido un poco más pobres. A pesar de que la luz en noviembre no subió tanto como en octubre la media de los precios de las cosas que compramos han subido un 5,6 por ciento en el último año. Eso es lo que ha dicho el INE. Somos más pobres porque los salarios en el último año han subido de media un 1,8 por ciento. Si los precios suben un 5,6 por ciento y los salarios un 1,4 por ciento somos más pobres. Hay que esperar a que nos detallen el dato para saber que es lo que ha subido. La subida del IPC, con la reforma de Sánchez, exige que a los pensionistas en enero se le de una paguilla que cuesta La vicepresidenta para casi todo y candidata a tiempo completo de la neoizquierda del futuro, Yolanda Díaz, ha dicho que no hay que preocuparse . Reunión con sindicatos.

Yolanda Díaz no tiene entre su especialidades la economía, ni las previsiones económicas. Pero es verdad que repite lo que hasta ahora han dicho muchos organismos internacionales. El que sí sabe de economía es Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que sí sabe de economía ha advertido que ya no tiene tan claro que esto de los precios más altos se acabe en primavera

¿Entonces que hacemos subimos los sueldo de forma automática como sugiere Yolanda Díaz? Si subimos más los salarios que Alemania no se va a vender lo que hacemos. Y si no se vende lo que hacemos seremos más pobres aún. Esto no tiene fácil solución. Y quien lo diga vende humo.