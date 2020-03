De Haro: “Ya habrá tiempo para hacer críticas, lo urgente es poner todos los recursos disponibles"

Audio

El copresentador de 'La Tarde' de COPE, Fernando de Haro, analiza la crisis del coronavirus y cuál es la situación en el tercer día de cuarentena.

Se llama Cristina Salazar, es médico en el Hospital de la Virgen de la Victoria de Málaga. Trabaja en la UCI donde se trata a los enfermos más graves. Para poder trabajar se pone el EPI, el traje especial que le hace sudar.

La doctora Salazar informa a los familiares de los pacientes que están muy enfermos. Y ha escrito en su blog que en su UCI no va a morir nadie solo: "Si se muere alguno le doy la mano, son mi nueva familia". Son nuestras nuevas familias, desde ayer han muerto 182 personas más, amigo, no conocemos tu nombre pero queremos que sepas que no estás solo. Estamos todos contigo en este momento. Nada de lo que ha hecho tu padre, tu madre que ha fallecido, tu hijo, ninguno de sus gestos se va a perder en la nada. Un abrazo.

Estamos en el tercer día de cuarentena, las fronteras estás cerradas y España ha superado los 11.200 contagiados. En los últimos días se habían incrementado un 25 por ciento, hoy ha sido del 18 por ciento. El porcentaje nos ha dicho Fernando Simón no se puede considerar una tendencia definitiva

La ralentización no significa que estemos ni mucho menos al principio del final. David Badabarro, el encargado de la OMS para el COVID 19, ha advertido en las últimas horas que estamos al principio de la pandemia.

Fernando Simón ha reconocido que sería conveniente hacer pruebas al mayor número de personas pero que no hay medios. De hecho, ese fue el modelo que se utilizó en Corea del Sur y funcionó. No tenemos medios y no hay que asustarse o empezar a buscar culpables. Repitamos la frase que se ha convertido en el lema de estos días, ya habrá tiempo para hacer esas críticas. Ahora lo urgente es poner todos los recursos disponibles para este combate. De momento, positivos o no positivos, lo que sirve es no moverse. Por eso Marlaska ha dejado en Herrera en Cope la puerta abierta al cierre del espacio aéreo, de momento lo único que funciona es el aislamiento