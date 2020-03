Marlaska, en COPE: "Los aeropuertos están reducidos al mínimo, pero no descartamos cerrar el espacio aéreo"

El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska no ha descartado cerrar el espacio aéreo español pero recuerda que la actividad de los aeropuertos ya está reducida un 50%. En una entrevista este martes en "Herrera en COPE", Marlaska ha señalado que la autoridad sanitaria sólo les ha recomendado cerrar las fronteras terrestres, como ordenó ayer, aunque también señala que los puertos han sido prácticamente cerrados al tráfico de personas y también hay una orden de reducir vuelos. "Nos encontramos con una realidad dinámica, por lo que las decisiones van adaptadas a las necesidades del momento concreto. Y con proporcionalidad", ha dicho.

Este martes, la UE puede asumir la decisión de cerrar las fronteras a terceros países. Esta medida, muy drástica, buscaría según el ministro "bloquear y poner freno a que se extienda el virus". "Se van a dar los pasos precisos, con serenidad y autoridad, pero sin miedo", ha subrayado en todo momento.

Marlaska defiende la coordinación de las policías autonómicas

El ministro del Interior ha dicho además que la coordinación con las policías autonómicas se está llevando a cabo sin problemas y ha destacado el comportamiento "solidario" de la ciudadanía española en estos momentos tan complicados. "La mayor parte de la gente cumple la norma. Para quienes no lo hagan, la norma establece sanciones y las aplicaremos", ha dicho. En todo caso, Marlaska ha asegurado que no ha habido intentos de comportamientos criminales aprovechando la situación actual. "La nuestra es una ciudadanía responsable y no alcanzo a ver en el horizonte problemas de esa naturaleza. Pese a todo, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a garantizar siempre la seguridad en cualquier escenario", ha señalado.

Por último, el ministro también ve probable que el estado de alarma pueda extenderse más allá de los 15 días. "Esperemos que la curva de contagios revierta pronto. En los próximos días veremos resultados halagüeños hacia la reconversión de esa curva", ha vaticinado.