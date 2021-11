Fernando de Haro: "La crisis del PP no se entiende"

Audio

Empezamos el fin de semana con el quebranto, la desgracia, de la muerte de la niña de seis años atropellada de forma involuntaria por una madre a la salida de un colegio de Madrid, en el barrio de Mirasierra. La conductora pensó que ponía la marcha atrás y pisó el acelerador. Como sabes, hay una niña fallecida y dos que están heridas de gravedad y estables. Y ante la desgracia ya tenemos el guirigay habitual, guirigay de políticos y no políticos. Unos acusan a otros de no tomar medidas para que los entornos escolares sean seguros y los otros corren a aclarar que llevan mucho tiempo haciendo muchas cosas por la seguridad vial. Las niñas y las familias casi olvidadas. Como dice Alfonso Armada en su último libro de poemas, "buscamos de quien fue la culpa como si eso aliviara, como si eso corrigiera la deriva de los continentes, como si eso aliviara la pena”.

Siempre buscamos, eso no lo dice Alfonso Armada, un culpable porque necesitamos un chivo expiatorio, como si todo fuera tan sencillo, como si un atropello, como si una desgracia, se pudiera solucionar con más código penal, con más código de la circulación. Habrá que corregir lo que haya que corregir, trabajar más para garantizar la seguridad social, pero nos estamos engañando si no nos damos un segundo para mirar el dolor de esa familia, para reconocer que aunque encontráramos un culpable el misterio de una desgracia así no es explicable.

Hace unas horas el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos negaba que hubiese conflicto alguno entre Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la dirección nacional del partido. Pues si esto no es conflicto, no sabemos qué será conflicto, misiles lanzados desde Génova y la Puerta del Sol. Cuando los responsables de comunicación de los partidos niegan lo evidente, es que algo va. La semana termina como empezó: con las heridas abiertas, quizás ahora son más profundas que hace cinco días. Ayuso quiere que se adelante el Congreso regional para elegirla como presidente del PP madrileño La dirección nacional quiere evitar que Ayuso se haga con el control del partido y se niega a que el congreso se adelante. Casi todo el mundo ha tomado partido, sobre todo en los mentidores madrileños, unos exigen que se les dé a Ayuso lo que pide. Y otros exigen que Ayuso de un paso atrás.

Los que defiende el paso atrás de Ayuso argumentan que si la presidenta de la Comunidad de Madrid se hiciera con el mando de la organización en la región —acumularía un poder extraordinario. Madrid es la gran reserva del PP: tiene el mayor número de afiliados; es la región con mayor PIB de España la tercera comunidad en población, El poder político e institucional de Ayuso sería enorme su capacidad para mediatizar al PP en todas sus políticas y de condicionar a la dirección nacional del partido sería muy considerables. Los partidarios del paso atrás de Casado recuerdan la capacidad de Ayuso para ganar unas elecciones como las del 4 de mayo, aumentando los votos del PP con transferencia de voto del PSOE, de Ciudadanos y de Vox. Ayuso encarna la líder que ha sabido entender los nuevos tiempos, sabe decir lo que quiere escuchar un votante que está harto de Sánchez, al que le encanta la palabra libertad y al que le ha encantando la valentía de hacer una política de convivencia con el virus que no ha hecho más daño a la economía.

En medio de la bronca, que dura ya mucho, Teodoro García Egea, responsable en gran medida de la negativa a que Ayuso presida el PP madrileño ha asegurado que todo el lío les viene bien. García Egea debe tener en bajo estima a sus votantes o sus posibles votantes. Ayuso, por su parte, afirma que el PP va a estar a la altura

De momento eso es precisamente lo que no está sucediendo. No están a la altura. La crisis del PP no se entiende o se entiende demasiado. No hay diferencias ideológicas, no hay una derrota por medio, no hay o no había diferencias personales. La crisis se entiende demasiado bien: es la vieja lucha por más poder de partidos alejados de la gente-gente.