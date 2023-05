Fernando de Haro compara los avales del Gobierno con la medida tomada en Reino Unido: "No tuvo ningún impacto"

Audio

Dicen los que estuvieron cerca de Camilo Sesto en sus últimos meses de vida, que era muy consciente, en su soledad, de la autodestrucción en la que se había sumido. Ahora su hijo, Camilo Blanes, parece que va por el mismo camino. Luz Sánchez Mellado escribía hace unos días en 'El País' unas frases que habría que esculpirlas en mármol: "Uno de los sapos más difíciles de tragar para los padres es que los hijos no son tuyos". Que "nadie puede ayudar a quien no quiere, no sabe o no puede dejarse ayudar, aunque sea lo que más se ama en el mundo". Palabras para el mármol. Todo, por misterioso que parezca, siempre pasa a través de la libertad.

Cañón electoral. Así ha calificado Patxi López la medida aprobada por el gobierno para los avales en los créditos para comprar casa. El Gobierno aprueba, lo reconoce Patxi López, los avales para ganar las elecciones. Mala metáfora la de los cañones electorales cuando Rusia está utilizando misiles de largo alcance.

Sánchez es el candidato, por eso hoy el Gobierno ha aprobado lo que Sánchez anunció en un mítin. ¿Para qué está el Consejo de Ministros? Para aprobar lo que anuncia Sánchez en los mítines. Dice la vicepresidenta Yolanda Díaz que no le gusta lo de dar avales a los jóvenes para que se compren un piso. ¿Lo habrá dicho Yolanda en el Consejo de Ministros, que no está de acuerdo?

Exacto, un cañón electoral. En las elecciones del 28-M se incorporan 1.700.000 jóvenes y en Moncloa se piensa que si estos jóvenes se animan a ir a las urnas ese voto será mayoritariamente de izquierdas.

Los avales aprobados por el Gobierno van en la dirección contraria de la Ley de Vivienda y de las viviendas públicas que anunció hace dos semanas, que iba a sacar al mercado viviendas de la Sareb.

Lo que ha aprobado este martes el Gobierno no pretende abaratar la vivienda, no le regala dinero a los jóvenes. Normalmente, cuando pides un crédito hipotecario, el banco te da, como máximo, un 70 o 75 del importe de la casa que compras.

Esto supone que tienes que tener que pagar una entrada de un 20 por ciento. Con los avales aprobados, el Gobierno no te da un crédito para ese 20 o 25 por ciento del valor de la casa que no te financia el banco. El Gobierno te da un aval para que le puedas pedir al banco un crédito por el 100 por 100 de la casa y para que el banco te lo dé por el aval.

Esto que ha aprobado el Gobierno sirve para tener un crédito por el 100 por 100 de la casa. Las cuotas van a ser las mismas o más altas porque has pedido el 100 por 100. Habrá más compradores y no bajará el precio. En 2013, Reino Unido puso en marcha la política 'Help to Buy'. Resultado: esta política aumentó el precio de vivienda en mayor proporción del esperado. Además, revela que no tuvo ningún impacto sobre la oferta de viviendas. Es decir, aumentaron los precios y se beneficiaron grandes propietarios y constructoras