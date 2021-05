Fernando de Haro: "Cataluña institucionalmente volverá a estar paralizada como lleva desde 2012"

Audio

A última hora. A última hora el independentismo se ha puesto de acuerdo, como siempre, para resolver lo suyo, para que no haya repetición de elecciones. ERC y Junts no pueden verse, pero pueden ver menos al resto de España y a la mitad de Cataluña que no vota independentista. Repetir elecciones era darles una oportunidad. ERC y Junts han llegado a un acuerdo de Gobierno, los de Oriol Junqueras le ceden a los de Puigdemont siete consejerías entre las que están Justicia y Economía.

Eso significa que el partido de Puigdemont gestiona las cárceles.

Acuerdo de Gobierno anunciado hace unos minutos por Pera Aragones y Jordí Sánchez, este último, un político en prisión condenado a nueve años, condena que incluye nueve años de inhabilitación. Por si hubiera alguna duda los dos han dejado que su objetivo es la república independiente.

Un nuevo Gobierno para la independencia significará que Cataluña institucionalmente volverá a estar paralizada como lleva desde 2012. Un Gobierno para un objetivo que, según dicen, las encuestas será contrario a lo que quieren la mayoría de los catalanes.

Los partidos independentistas cuentan con un 52 por ciento del respaldo, ya se ocupan de recordarlo cada dos minutos. Pero según un sondeo que publica hoy la Vanguardia hay un 52 por ciento de los catalanes que rechazan la independencia, Solo un 22 por ciento de los catalanes quiere que el nuevo Gobierno se dedique al referéndum de autodeterminación.

De Haro: "Sánchez quiere cuanto antes ponerse de acuerdo con ERC"

Al Gobierno de Sánchez le ha faltado tiempo para anunciar que quiere reabrir esa mesa de diálogo en la que el independentismo y el resto de España aparecen representadas como dos partes iguales. Tiempo le ha faltado a Iceta para hablar de diálogo.

Sánchez quiere cuanto antes ponerse de acuerdo otra vez con ERC para tenerlo como socio estable. Lo último que se le pasa por la cabeza a Sánchez es convocar en este momento elecciones. según refleja la encuesta de Sigma Dos para Antena 3 que hemos conocido hace unos minutos.

El PP ganaría las elecciones con 133 diputados, sumaría mayoría absoluta con Vox, el PSOE se daría un buen batacazo, perdería 20 escaños. Con esas encuestas si o si Sánchez tiene que acabar la legislatura, intentar capitalizar la vacunación y la recuperación económica. Por eso el tal Redondo, que es como le llama Alfonso Guerra, el tal Redondo, Ivan redondo le ha preparado a Sánchez uno de sus fórmulas supuestamente mágicas: la estrategia para la España de 2050.. Sánchez necesita aguantar sí o sí y dará indultos y habrá mesa de negociación y lo que pida ERC.