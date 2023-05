Fernando de Haro: "Bruselas le dice al Gobierno que su previsión de reducir el déficit es irreal"

Audio

El fin de semana no ha tenido mucho nivel ni artístico ni argumental. Entre Eurovisión y la campaña electoral vamos finos. Dicen las encuestas que la mitad de los jóvenes, cerca de tres millones de electores de entre 18 y 24 años, de momento no tienen intención de ir a votar. Y no es porque pasen de la política, las encuestas también dicen que les interesan los asuntos públicos. ¿Cuál es entonces el problema? El problema es la credibilidad. La política se personaliza en líderes. De hecho, estamos en una campaña de líderes nacionales. Y se le da crédito a alguien que sabe de lo que habla y que no te quiere engañar.

No es irracional este rechazo que se produce entre los jóvenes a los líderes políticos. No es digna de crédito la barbarie verbal y los insultos a la inteligencia. Pero si miras algunas encuestas, hay buenas noticias. En la política municipal y autonómica los votantes de la oposición reconocen aciertos en la actuación del Gobierno y los del Gobierno respetan a la oposición, no hay fronteras ideológicas rotundas. Los votantes de los partidos de la oposición reconocen que el Gobierno actual del municipio o de la comunidad al que no va a votar ha hecho cosas bien.

Y buena noticia, al menos a medidas, en lo que más nos importa, la situación económica. Paolo Gentiloni ha anunciado que la Unión Europea ha sorteado la recesión. España va a crecer bastante más de lo esperado hace tan solo unos meses. Los fondos empiezan funcionar. "El crecimiento previsto para España está muy por encima de la media europea", explica Gentiloni que atribuye la mejora "al despliegue del plan de recuperación y a la fortaleza del mercado laboral".

A pesar de que la inflación ha empezado a ceder, todavía sigue alta, especialmente la subyacente, y ese es uno de los riesgos que apunta esta tanda de previsiones económicas. El problema, siempre hay un problema, es que Bruselas le dice al Gobierno que su previsión de reducir el déficit es irreal. El déficit seguirá por encima del 3% en 2024. La economía no está tan mal como dice la oposición ni tan bien como dice el Gobierno. En 2019 la renta media de los españoles era inferior en 13 puntos porcentuales a la de los europeos. Pues bien, en la actualidad la diferencia ha aumentado hasta 17 puntos.

