Fernando de Haro: "El BCE sube los tipos de interés para enfriar la economía y que baje la inflación"

Audio

Ya sabes, y si no te lo cuento yo, por fin se ha encontrado nombre para el nuevo pueblo que surge de la fusión de don Benito y Villanueva de la Serena: se va a llamar Vegas Altas. Durante las últimas semanas se había producido, como también sabes, un rechazo de los vecinos a los nombres que proponían los alcades.

Vegas altas. No es fácil ponerle nombre a un pueblo. Como tampoco es fácil ponerle el nombre a una criatura que acaba de nacer. La ventaja es que en estos casos hay pueblo y hay criatura. Porque otras veces solo hay un nombre. Un ejemplo: empatía, es el nuevo nombre que se le ha puesto a la compasión. Pero puedes decir muchas veces el sustantivo empatía y que no haya ni una gota de compasión. Otro ejemplo, re-siliencia, para conseguir más capacidad de aguante no basta con repetir la palabrita: resiliencia.

El dinero se nos pone más caro, bastante más caro. El BCE ha decidido subir el precio del dinero. Y no lo sube un 0,25 como la mayoria esperaba sino medio punto. Es la primera vez que sube en 11 años.

¿Qué consecuencias tiene esta subida de tipos? Como se suele decir en el dialecto de los mercados la subida de un 0,25 ya estaba descontada en los mercados. Por eso desde hace semanas está subiendo el euribor, que es el tipo de referencia para las hipotecas. Ahora ya está por encima del 1 por ciento. Pero ahora seguirá subiendo y las hipotecas serán más caras, todos los créditos serán mas caros y será más caro pagar la deuda pública y eso significa que hay que ganar más dinero de nuestros impuestos. Esto puede enfriar más la economía, especialmente la economía española que después del verano va a enfriarse bastante. ¿Entonces por qué sube el BCE los tipos de interés? Precisamente para enfriar la economía, para que haya menos dinero por ahí circulando, y para que así baje la inflación. Como la FED, el BCE, de Estados Unidos ya había subido los tipos y como hay dudas sobre la situación de la economía europea, el euro había ido bajando. Ahora puede subir.

El BCE sube también los tipos porque una panda de políticos impresentables italianos han forzado la dimisión de Draghi, el primer ministro.

Como sabes Draghi estaba al frente de un gobierno de unidad nacional. Draghi había conseguido estabilizar la economía italiana y había conseguido lo que no ha conseguido Sánchez que los fondos europeos del Covid llegaran rápido a los bolsillos de los italianos. Pero Draghi que conoce muy bien a los políticos italianos había exigido un apoyo casi unánime. Y eso es lo que se ha quebrado. En Italia desde hace años los partidos serios como el Partido Socialista, el PP o Ciudadanos han desaparecido. Italia está enferma de populismo. Hay populismo más o menos de izquierdas, el 5 Stelle, y populismo de derecha extrema La Liga.

En los últimos días 5 Stelle, pero también la Liga, y también un partido de centro-derecha, Forza Italia, le han retitado el apoyo a Draghi, sin tener en cuenta que Italia, en este momento tan complicado podía hundirse, sin tener en cuenta que esa inestabilidad afecta a todos los que tenemos el euro como moneda. Italia esta enferma de populismo, polarización y posverdad. Los políticos dicen una mentira detrás de otra y no pasa nada. No pasa nada porque una buena parte de los italianos no quieren saber nada de la política y cuando quieren saber se guían no por la cabeza sino por las vísceras. Italia ha destruido una histórica cultura democrática con muchhas tertulias televisivas, con muchos políticos sentimentales. Conviene tomar nota. La mala noticia es que las elecciones las puede ganar un partido que se llama Hermanos de Italia, que está más a la derecha que Vox, en realidad es un partido que en cierto modo, y aquí se puede emplear la palabra con propiedad, enlaza con el fascismo.