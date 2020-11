Fernando de Haro avisa: "Las encuestas dan la victoria a Biden pero puede haber voto oculto"

Audio

This is not about politics, this is abut hart, about people y la música.

En Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en España, el día de las elecciones se puede seguir haciendo campaña. Hace tres horas han abierto los colegios electorales de las costa Este, los que están más cerca de Estados Unidos. Biden en las últimas horas ha tenido un acto electoral con Lady Gaga, le ha puesto un poco de alegría a su campaña, la campaña del demócrata ha sido un poco fría.

Sin embargo la campaña de Trump ha sido frenética, se ha pasado los últimos días bailando este tema YMCA, de Village People. Trump baila de un modo curisoso, mueve los brazos, cierra los puños y señala a alguien del público. Pero Trump además de bailar ha dicho que un retraso en el recuento puedo probar violencia en la calle. No es un modo de enfriar las cosas en una de las elecciones más tensas que se recuerdan en muchos años, en décadas.

¿Por qué son las elecciones de este año una de las elecciones más tensas? Porque el país está muy polarizado, porque se teme que Trump no reconozca el resultado. Porque el sistema electoral estadounidense es indirecto y se tardan varios días en proclamar oficialmente al ganador.

¿Se puede evitar el conficto? Sí, con un ganador claro.

Fernando de Haro sobre la importancia del voto por correo en las elecciones estadounidenses

Hay mucho voto por correo casi 100 millones de estadounidenses lo han utilizado ¿Es importante el voto por correo? Es muy importante el voto por correo porque dificulta el recuento. En cada Estado hay un sistema para hacer el recuento y el resultado tardará en llegar. Si el resultado es ajustado, y el recuento del voto por correo se ralentiza y hay recursos ante los tribunales aumentará la inestabilidad. Trump ya ha descalificado el voto por correo.

¿Qué dicen las encuestas? ¿Nos podemos fiar de las encuestas? La media de las encuentas da una victoria por más de siete puntos a Trump. Pero hace cuatro años las encuestas se equivocaron porque decían que Hillary ganaba. Eso significa que había mucho votante oculto. Las encuesta le dan victoria a Biden, pero también esta vez puede haber voto oculto. Hay una probabiblidad entre seis de que gane Trump, y una probabibilidad entre seis es bastante. Eso significa que no sabemos qué puede pasar y que puede ganar Trump.

¿Se habla mucho de algunos Estados que aquí no conocemos como Pensilvania o Wisconsin, Michigan, Wisconsin o son algunos de los Estados oscilantes? ¿Por qué se habla de esos Estados? Porque en ellos oscila el voto, hasta 2016 había votado demócrata, pero como son estados indistruales, sufrieron la globalización y se hicieron demócratas. Si Trump pierde en estos estados eso significa que ha perdido su gran apoyo.

¿Cuál sería un buen resultado para los europeos? Desde luego un resultado claro desde el principio.