Fernando de Haro: "Ese es el plan del Gobierno, ni autodeterminación ni amnistía"

Dentro de una hora, llegan a Valencia casi 200 estudiantes que están confinados en el hotel Covid de Mallorca, han salido del hotel por decisión judicial, porque no habían dado positivo en los test o porque no se le han hecho esos test. La decisión ha sido judicial, en contra de lo que quería el Gobierno balear. No tendríamos esta inseguridad, no estaríamos a merced de las decisiones judiciales, que son de muy variado signo si Sánchez en su momento hubiera cumplido su promesa y hubiera aprobado la legislación sanitaria que prometió.

Entre tanto, la tasa de incidencia entre los jóvenes sigue subiendo y está en un nivel peligroso: 250 casos por cada 100.000 habitantes, a ver que nos cuenta esta tarde Sanidad.

Sánchez que cuando quiere es muy insistente, ha vuelto a insistir en lo que dijo ayer en el Congreso, no habrá referéndum de autodterminación.

"NO HABRÁ REFERÉNDUM NI AUTODETERMINACIÓN PERO SÍ REFERÉNDUM CONSULTIVO"

No habrá referéndum de autodeterminación pero cada vez están más claros los planes del Gobierno. Esos planes incluyen que los catalanes voten. No habrá referéndum de autodeterminación pero si referéndum consultivo, lo ha sugerido esta mañana Carmen Calvo.

Iceta, el ministro de Administracion Territorial, es decir el ministro para Cataluña, ha sido más explícito.

Ese es el plan del Gobierno, ni autodeterminación ni amnistía. Acordar en la mesa de partidos más competencias para Cataluña, más auto gobierno, recuperando elementos del Estatut que fueron anulados por el Constitucional, mejor financiación. Eso y facilitar las cosas, quitar las piedras en el camino, como dice Ábalos, para dejar en nada la reclamación del dinero Tribunal de Cuentas a los secesionistas. La Abogacía del Estado ha quedado silenciada en ese Tribunal.

Ya sabemos lo que le quiere dar el Gobierno al secesionismo. ¿Es legal, es justo que se lo de? ¿Se conformarán los secesionistas? Hay dudas de que un referéndum consultivo sea conforme a la Constitución.