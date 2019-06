De Haro a las 18h: "Sánchez no hace más que cerrar puertas constitucionalistas"

Tiempo de lectura: 2



"Parece que las cosas se van aclarando. En política nunca nada es definitivo, pero empieza a haber síntomas claros de qué y cómo va a ser la investidura. Esta tarde está Sánchez en Bruselas para renovar los cargos de las instituciones de la Unión Europea. Esto va a ser rápido porque hay un pulso entre los populares y socialistas que se han puesto de acuerdo con los liberales. Digo que las cosas se van aclarando porque Sánchez en Bruselas ya ha sacado su argumentario para justificar una investidura con la abstención de los independentistas. Sánchez ya ha empezado a decir hoy en Bruselas que la responsabilidad de su investidura es del PP y de Ciudadanos.

La investidura es responsabilidad de quien tiene que ser investido. Esto lo dice Sánchez porque la cosa con Podemos y con ERC debe estar avanzando. La responsabilidad es de un Sánchez que ayer dejó que los socialistas pactaran con Geoa Bai y permitieran la entrada de Bildu en la mesa del Congreso. Con esa decisión se lo pone imposible al PP y a Ciudadanos. Con la decisión que han tomado los socialistas en Navarra, cerrando el paso a Navarra Suma hacen imposible la abstención de los dos diputados de UPN. Ayer fue el parlamento Navarro y hoy ha sido el Gobierno de Canarias, los socialistas han llegado a un acuerdo con Nueva Canarias, Agrupación Gomera y Podemos. El acuerdo, que da la presidencia al socialista Ángel Víctor Torres, desplaza de la presidencia de Canarias a Coalición Canaria que ha encabezado el ejecutivo regional durante 26 años. Coalición Canaria ya había dicho que no iba a facilitar la investidura pero con lo que han hecho hoy los socialistas se han cerrado definitivamente esa puerta. Sánchez no hace más que cerrar puertas constitucionalistas y no hace más que abrir puertas independentistas. Otro segundo síntoma de que la investidura va hacia el independentismo es lo que ha asegurado Rufián, el portavoz de ERC ha revelado que están hablando con los socialistas, que no van a provocar unas segundas elecciones y quizás lo más importante, que "no esperan nada" ni de la Fiscalía, ni de la Abogacía del Estado ni "de lo que pueda ocurrir en el Tribunal Supremo".

Esto significa que no van a pedir nada imposible sobre los políticos presos. Huele ya a investidura con los independentistas y, será casualidad, en este momento Rajoy ha salido de la vida civil para defender un pacto PSOE y Ciudadanos y para advertir de lo que viene después de la investidura, de lo dificil que es gobernar sin 176 diputados.

Huele a investidura. Hasta Rajoy hace ya oposición